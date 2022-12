Pasaporte en Colombia: anuncian medida que beneficiará a millones de ciudadanos

Hace algunas semanas hubo bastante preocupación en muchos colombianos que pretendían viajar afuera del país. ¿La razón? Millones de pasaportes quedarían inválidos por cuenta de una norma que se vencería.

Se trata de los pasaportes de los niños que sacan su tarjeta de identidad, y los jóvenes que van a cumplir la mayoría de edad. Toda la situación es por una resolución que ya no estaría vigente.

En diciembre de 2021, la Cancillería publicó una resolución en la que suspendió de manera provisional la obligatoriedad del cambio de pasaporte para los menores cuando cumplen siete años, o para las personas que cumplen 18 años y pasan a tener cédula.

La resolución que suspendía este requisito culmina el próximo 14 de diciembre de 2022, por lo que el requisito volverá a ser obligatorio.

Muchas familias estaban preocupados porque sus hijos de esas edades que no haya actualizado su pasaporte no podría viajar afuera del país. No se lleve una mala sorpresa y adelante este trámite.

Parte de tranquilidad

Recientemente el Gobierno Petro anunció que se prorrogará por dos años la resolución que elimina el requisito de renovar el pasaporte de menores de edad.

A continuación el documento que calma los ánimos en muchas familias que estaban con incertidumbre a la hora de viajar: