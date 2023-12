Pasaportes: Cancillería aceptó renuncia de abogado apoderado en caso de Thomas Greg & Sons

La Cancillería aceptó formalmente la renuncia del abogado apoderado en el caso de los pasaportes, Germán Calderón España, luego de este anunciara que se retiraba de la representación del Fondo Rotatorio del Ministerio de Exteriores.

Calderón presentó renuncia al poder que tenía el pasado 13 de diciembre, el cual fue otorgado por la Oficina Asesora Juridifica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio, “para actuar dentro de la Conciliación Extrajudicial con radicación E-2023-671203 ante la Procuraduría 119 Judicial II para Asuntos Administrativos, en donde fue convocante la UNION TEMPORAL PASAPORTES 2023, se informa que tal renuncia se entiende aceptada a partir de la fecha”.

El último movimiento que hizo Calderón España con el Gobierno fue asistir el pasado viernes 15 de diciembre a la audiencia de conciliación con la firma Thomas Greg & Sons, que resultó en un aplazamiento nuevamente.

La fecha final que estipuló la Procuraduría en el caso de la licitación de pasaportes para llegar a un arreglo fue este martes 19 de diciembre y tendrá como fin definir el futuro de la millonaria demanda que presentó la firma contra el Gobierno por más de $107 mil millones.

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, afirmó en una entrevista con la Revista Semana que no conciliará con la empresa Thomas Greg & Sons.

El funcionario, quien señaló que se abrió una investigación del tema de forma vehemente, manifestó que no piensa llegar a un acuerdo, por lo que asume toda la responsabilidad.

“Naturalmente, no voy a conciliar, esa es la decisión y asumo la responsabilidad. Reitero: ellos pasan unas consideraciones y recomiendan, pero esas recomendaciones no son vinculantes. Yo soy la persona que decide. Se va a abrir una investigación y es la que ha pedido el presidente para averiguar cómo fue todo el proceso”, aseguró.

Indicó que pese a la recomendación de la jurídica de la Cancillería de conciliar con esta firma, manifestó que no lo hará porque tiene sus razones desde la parte jurídica.

“Sí, pero yo también soy jurídico. Ella recomienda y no le acepto porque soy la persona que hizo las cuatro resoluciones. Yo no concilio. Tengo elementos de juicio y jurídicos para no conciliar. Que ellos no coincidan conmigo es otra cosa. No concilio. Es mi posición absolutamente irrenunciable”, expresó.