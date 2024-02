Pensión a la que se puede acceder antes de tiempo: puntajes del Sisbén que serán beneficiarios

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén) en Colombia ha lanzado su cuarta versión, una herramienta crucial utilizada por el Departamento Nacional de Planeación para clasificar a la población según sus condiciones sociales y económicas.

Esta nueva versión se ha convertido en una referencia esencial para acceder a diversos programas sociales y subsidios económicos ofrecidos por el gobierno colombiano.

El Sisbén IV divide a la población en cuatro grupos, determinados por sus condiciones socioeconómicas. Estos grupos son clasificados como A (pobreza extrema), B (pobreza moderada), C (vulnerables) y D (no pobres, no vulnerables). Para conocer a qué grupo pertenece en el Sisbén IV, los ciudadanos pueden acceder a la página oficial del Sisbén.

No obstante, dichas clasificaciones no solo sirven para gozar de subsidios y beneficios de salud y transporte, sino también para poder acceder a la pensión familiar, que surge como una alternativa para aquellos trabajadores que no logran cumplir con los requisitos de la pensión de vejez.

Y es que, a la pensión familia ofrecida por Colpensiones se puede acceder entre dos personas que mantengan una relación estable y uniendo sus esfuerzos pueden completar los requisitos. Los cuales son, estar afiliados a Colpensiones; acreditar que, al llegar a los 45 años, ya habían cotizado al menos el 25% de las semanas requeridas y cumplir con la edad para obtener la pensión de vejez: 57 años mujeres y 62 años hombres.

Puntaje del Sisbén que se necesita para acceder a la pensión familiar

Ahora bien, es importante resaltar que uno de los requerimientos básicos es que los cónyuges deben pertenecer a los niveles I o II del Sisbén. Es decir, a las categorías A y B de pobreza extrema y pobreza modera.

De esta manera, podrán iniciar el proceso de otorgación de la pensión y recibir mensualmente la suma de un salario mínimo legal vigente, equivalente en 2024, a $1.300.000.

Finalmente, Colpensiones anunció que el trámite de reconocimiento se tarda cerca de 4 meses para las prestaciones de vejez, invalidez, indemnización y pensión familiar.