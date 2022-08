Pension, ¿Desde qué momento ampara la jubilación a la conyugue del fallecido?

De esta manera, si solo hay vínculo con el conyugue y no hay hijos de por medio, el valor total de la pensión corresponderá a su pareja sentimental. Ahora bien, si la pareja sentimental se encuentra en divorcio, esta tampoco podrá reclamar los derechos a la herencia pensional, aunque no se hayan culminado los efectos civiles del matrimonio que haya sido consensuado bajo el catolicismo, lo que significa que, si no hay unión marital de hecho, no se puede recibir este beneficio.

Además, el conyugue -para recibir la pensión del titular- deberá convivir al menos cinco años como relación de pareja, ya que después de dos años se entraría a tener una unió marital de hecho, por lo que algunas propiedades y otras cosas pasarían a ser directamente de la compañera sentimental.

No obstante, si hay hijos permanentes y reconocidos y no hay conyugue, la totalidad de la jubilación corresponderá a ellos en partes iguales en caso de ser dos o más.