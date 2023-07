Pensión: las condiciones con las que su pareja se puede quedar con el dinero

Uno de los sueños de los trabajadores en Colombia es llegar a obtener una pensión que les permita gozar de una buena calidad de vida cuando lleguen a la vejez y es por esto que, desde temprana edad empiezan a cotizar en fondos de pensiones, tanto públicos como privados.

Sin embargo, no siempre se les da de la mejor manera, pues hay diferentes factores que impiden que puedan reclamarla en el tiempo estipulado. Además, hay un aspecto que muchos pensionados no han tenido en cuenta y es que, sus parejas o exparejas pueden tener derecho sobre este dinero.

El abogado laboral, Santiago Salazar, explicó que, aunque la persona que recibe la pensión se separe de su pareja esta puede entrar a reclamar parte de esta prestación económica, en caso de que el beneficiario fallezca.

Si la persona con la que se tuvo una relación quiere pelear el dinero solo debe acreditar cinco años de convivencia. En caso de que vivieran en unión libre debe comprobar que estuvo hasta el último día acompañando al pensionado.

No obstante, si se trata de un matrimonio, quien entre a reclamar puede certificar que compartió los cinco años en cualquier momento, no es necesario que hayan estado justo al momento de la muerte. Es decir que, si el difunto no se separó legalmente de su ex, esta puede reclamar con todo el derecho el valor completo de la pensión.

Por este último aspecto, es por el cual los licenciados en esta rama son más visitados diariamente, ya que al interior de las familias siempre se generan discordias por quién debe quedarse con este auxilio económico. Puesto que, bajo ningún motivo quieren que una persona externa, se quede con ella.