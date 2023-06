Pensionados de la Fuerza Pública no recibirán mesada 14 este año: MinDefensa

El Ministerio de Defensa confirmó que el pago de la mesada adicional de mitad de año o también denominada ‘Mesada 14’, consagrada en el artículo 41 del Decreto 4433 de 2004, a favor de los miembros de la Fuerza Pública, se encuentra suspendido por cuenta de las medidas cautelares del Auto del 7 de julio de 2021 del Consejo de Estado, por el cual no se hará efectivo el pago.

Al parecer, serían más de 120.000 titulares de Casur y 90.000 de Cremil que no recibirán el pago de la 'Mesada 14' este año.

Lea además: Caso Mario Castaño: Corte Suprema abrió investigación al senador Ciro Ramírez

Según la cartera, hasta que no se resuelva jurídicamente la nulidad que cursa ante el Consejo de Estado en contra del acta del 22 de abril de 2014, no se podrán realizar los pagos a los pensionados “por medio de la cual se decide sobre el pago de la mesada 14 a los pensionados del Ministerio de Defensa-Secretaría General Dirección Administrativa-Grupo de Prestaciones Sociales, que tienen derecho”.

Los pensionados de la Fuerza Pública se han declarado afectados por el no pago de esta mesada, ya que siempre llegaban los recursos económicos para mitad de año.

Le puede interesar: Policías de civil dispararon contra sujetos que los iban a robar: uno de ellos murió

Ante el inicio del incidente de desacato del Auto del 19 de septiembre de 2022 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por medio del cual se pretende verificar el incumplimiento de la medida cautelar decretada mediante el Auto del 7 de julio de 2021.

El Ministerio de Defensa Nacional a través de la Defensa Técnica Judicial de la Dirección de Asuntos Legales, interpuso dentro del plazo legal establecido, un recurso de súplica con el propósito de ejercer toda la defensa jurídica necesaria en aras de la protección del régimen especial de la Fuerza Pública y, velar por dar continuidad con el pago de la ‘Mesada 14’.