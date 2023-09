Pensionados en Colombia: ¿Es mejor el retiro programado o la renta vitalicia?

El tema pensional es uno de los que más aqueja a los trabajadores en Colombia, puesto que muchos sueñan con recibir este dinero mes a mes y por gozar de una vejez en tranquilidad sin tener que pasar necesidades.

Sin embargo, aunque bajo la Ley los principales requisitos para la jubilación es tener la edad mínima requerida y la cantidad de semanas cotizadas, existen otros aspectos que pueden retener por varios meses el trámite como por ejemplo: el no contar con el acumulado suficiente para financiar la pensión, no tener radicados los documentos en la oficina del fondo pensional correspondiente y hasta no estar de acuerdo con el monto a recibir.

Ahora bien, otro decisión importante dentro de la solicitud del proceso es el elegir la forma en que se quiere obtener la pensión, es decir el cuidado según el tipo de fondo al que este afiliado tiene dos opciones de desembolso: la primera de ellas es el retiro programado y la segunda se entiende como renta vitalicia.

Por ello es tan importante conocer cada una de las diferencia que se tiene y seleccionar la opciones que más se ajuste a las necesidades del cotizante, pues de esto dependerá los beneficios o impactos económicos que tendrá con el pasar de los años.

Diferencias entre retiro programado y la renta vitalicia:

De acuerdo con lo indicado por el fondo de pensión Protección, cuando la persona elige el Retiro Programado el dinero es manejado por la misma entidad en la que se cotizó y esta es la encargada de generar el pago mensualmente.

Además, cada año puede variar el monto debido a un recálculo que se genera dependiendo de la edad y el momento financiero del país. Lo cual quiere decir que la suma recibida incrementará, disminuirá o seguirá igual según cada caso en particular.

Por otra parte, un dato esencial es que si el trabajador fallece la pensión puede ser heredada por un familiar sin ningún problema y simplemente se debe efectuar la documentación pertinente.

Caso contrario, está la Renta Vitalicia que es vendida por fondo de pensión a una empresa aseguradora quien será la responsable de girar el dinero mes a mes al adulto.

A diferencia del retiro programado, en el programa de renta no se genera ningún revalúo anual, sino que la pensión va a subir conforme al Índice de Precio de Consumo (IPC) o el aumento del salario mínimo legal vigente.

Ahora bien hay que exaltar que en esta medida la pensión no es heredable y una vez el cotizante muera, la empresa se quedará con el monto restante.

Finalmente, los interesados en conocer más información sobre las ventajas y desventajas de cada desembolso podrá hacerlo comunicándose con las líneas de atención del fondo al que pertenece.