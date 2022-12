Periodista denuncia que están usando su imagen para estafar a incautos

Una alerta del periodista, abogado y presentador Juan Diego Alvira se está viralizando en Internet precisamente por lo delicada que resulta ser, pues de acuerdo a lo dicho por el ibaguereño de 46 años, alguien se está haciendo pasar por él para estafar a los internautas.

La situación se resume en que un supuesto oftalmólogo promociona productos para mejor milagrosamente la visión utilizando la imagen de Juan Diego, pues para nadie es un secreto que el periodista es una de las personalidades más conocidas y con mayor credibilidad en el país.

Lee además: “Estoy vivo”: poeta y escritor Jotamario Arbeláez desmiente versiones sobre su supuesta muerte

El modus operandi del presunto estafador es la publicación de una supuesta entrevista realizada por Juan Diego al médico ocular para hablar sobre los beneficios de su producto, no obstante, el famoso asegura que nunca en su vida ha visto al señor.

La publicidad engañosa ya es viral en Internet, razón por la que Juan Diego decidió ponerla él mismo al descubierto en sus redes sociales esto con el fin de evitar que más personas caigan en la estafa.

Te podría interesar: Novia de ladrón abatido en robo en Barranquilla envía duro mensaje: "No pensaste en nuestro hijo"

Pese a que muchas personas viralizaron la publicación hubo un comentario que llamó la atención del periodista y fue la del Dr. Pedro Felipe Parra, quien informó a los usuarios que también estaban utilizando su imagen para fines fraudulentos, ya que según él es médico internista y no oftalmólogo y tampoco tiene conocimiento de dichos productos.

"También están usando el mío. No soy ni oftalmólogo ni estudiante de medicina, soy médico internista. Les pido el favor que no se dejen estafar. Informo a mis seguidores y público en general que las noticias en las cuales supuestamente promociono “productos milagrosos” es totalmente falsa. En ningún momento he brindado aval a estos medicamentos ni autorizado el uso de mi imagen para este tipo de estafas" comentó el médico en la publicación de Juan Diego Alvira.