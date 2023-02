Periodista Tito Puccetti tuvo delicada cirugía y quedó "casi paralizado"

Uno de los periodistas deportivos más reconocido de Colombia atravesó por un delicado problema de salud en los últimos días. Se trata de Jesús David Puccetti Carvajal, mejor conocido como Tito Puccetti.

El comunicador de 53 años confirmó, a través de sus redes sociales, que se sometió a una delicada intervención quirúrgica en la columna.

Puccetti reveló que fue una cirugía que aplazó por varios años, debido a una desviación de varios discos, esenciales para movimientos como caminar o corre.

Su problema inició tras un partido de fútbol que jugó en Buenos Aires, Argentina, por lo que se sometió a fisioterapia.

“Yo vivía en una zona que se llamaba Las Cañitas, yo estacionaba mi auto a una cuadra del edificio. Yo me bajé con mucha dificultad, me fui apoyando en las paredes para poder llegar a mi casa. Pasó un señor y se rio, dijo ‘uy, qué borrachera la de este tipo’; pensó que yo estaba borracho, pero yo estaba prácticamente inmovilizado”, contó a un medio nacional.



“Quedé torcido, como casi paralizado. Fui al médico y me dijo ‘usted tiene un disco salido y eso produce muchos dolores’”, añadió.