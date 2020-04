Periodistas regionales lanzan alerta por crisis derivada del coronavirus

Medios regionales, comunitarios e independientes denuncian que se han quedado desfinanciados por causa del coronavirus; situación que preocupa en el gremio, además por la falta de acceso de estos periodistas al sistema de salud, aun cuando su labor en tiempo de pandemia es de mayor riesgo por su exposición en la calle.

En Cartagena, Jesús Chávez, director del canal CNC, asegura que la falta de eventos en la ciudad afecta directamente al medio, que a su vez le ha impedido recibir ingresos por cuenta de las pautas publicitarias, necesarias para poder sostener el canal.

Entre tanto, desde el departamento del Meta, Mónica Castañeda, reportera del periódico ‘Llano al Mundo’, señala que, “muchos no tenemos cómo pagar seguridad social porque no estamos recibiendo ingresos, aun así, seguimos haciendo reportería en las calles, estamos totalmente expuestos, algunos tenemos familia o somos cabeza de hogar, y no sabemos qué va a pasar si nos llegamos a enfermar”.

A su vez, desde Neiva, Huila, Margarita Suárez, directora de la revista ‘Nueva Imagen Colombiana’, asegura que, "los periodistas independientes se han visto gravemente afectados por cuenta de la crisis que desencadenó esta pandemia, por lo que han tenido que prescindir de los servicios de periodistas y fotógrafos que al igual que otros comunicadores independientes hoy encaran una difícil situación”.