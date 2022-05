Período electoral 2022, el más violento de última década para la prensa en Colombia: FLIP

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) alertó que este 2022 ha sido el año más violento contra los periodistas en la última década en Colombia.

A través de un informe, ese organismo señaló que las amenazas contra medios y periodistas aumentaron en un 59%, en comparación con el año 2018.

Entre el primero de enero y el 20 de mayo de 2022, la FLIP identificó que 97 medios y periodistas han sido amenazados por grupos armados ilegales, lo que traduce que prácticamente un reportero y un medio son intimidados diariamente.

Cabe mencionar, que durante ese mismo lapso pero en el año 2018, se presentaron 61 amenazas contra periodistas.

La Fundación para la Libertad de Prensa también identificó que 15 medios de comunicación en Colombia anunciaron su salida del aire por amenazas de muerte perpetradas por el 'clan del golfo' el pasado cinco de mayo, en medio de las intimidaciones que se perpetraron en varias zonas del país durante esos días.

Entre tanto, en enero de este año estalló un carro bomba en el municipio de Saravena (Arauca), que afectó las instalaciones de dos medios de comunicación, mientras 16 periodistas eran amenazados de muerte. "Estos hechos impactan de manera directa en la ciudadanía, que deja de recibir información sobre lo que sucede", mencionó la FLIP en el informe conocido por RCN Mundo.

"Quienes amenazan a las y los periodistas suelen exigirles que eliminen algún contenido o que dejen de cubrir e investigar algún tema. En ciertos casos también se les ha demandado que publiquen información de grupos armados ilegales como panfletos. En otros casos les ordenan que salgan del municipio en donde residen y realizan su trabajo. En lo que va del año, seis amenazas han derivado en desplazamientos forzados y exilios", advierte el documento.

Actualmente están amenazados 37 medios digitales, 30 emisoras y cadenas radiales (17 de estas emisoras son comunitarias), 10 medios televisivos y cinco medios impresos.

La Fundación para la Libertad de Prensa también identificó que las ciudades en las que más ocurren este tipo de intimidaciones son Medellín, Arauca, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Tunja, Florencia, Quibdó, San José del Guaviare, Neiva, Santa Marta, Villavicencio, Pasto, Pereira, Barrancabermeja, Cali y Buenaventura.

Amenazas

Arauca (Arauquita y Saravena): 16

16 Antioquia (Medellín y Bajo Cauca antioqueño): 9

9 Bogotá: 15

"La mayoría de las amenazas son realizadas por desconocidos (49 casos), grupos armados (25 casos) y particulares (7 casos). Cuando no se conoce la identidad de quien amenaza, no es posible identificar si este hace parte de algún grupo armado, una banda criminal o si es un particular. Por eso, en estos casos es más difícil desactivar el riesgo de la víctima, pues al no poder identificar al autor, también se desconoce cuál puede ser su capacidad de daño", destaca el informe de la FLIP.