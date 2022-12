Personalidades y famosos que han sido víctimas de la pólvora: hasta a Peñalosa le pasó

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Salud, con corte al 19 de diciembre en Colombia se han registrado 364 personas quemadas con pólvora. De ellos, 143 corresponden a menores de edad, y 221 a mayores de 18 años.

Si bien la cifra parece alta, si se compara con lo reportado en el mismo periodo del año anterior se evidencia una disminución, dado que para ese entonces se reportaron 371 personas lesionadas y dos víctimas mortales.

Aunque cada año es usual ver muchas campañas de las autoridades en las que piden a los ciudadanos celebrar la temporada de fin de año sin pólvora, siempre hay personas que hacen oídos sordos a estas recomendaciones y se ponen en riesgo a ellos mismos y a las personas que los rodean. Incluso, algunos famosos y personalidades han sido víctimas de accidentes con pólvora.

A continuación tres casos de políticos, cantantes y hasta gente de fútbol que se quemaron con pólvora:

Enrique Peñalosa

Hace algunos años, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, apareció en un video haciendo el juego de 'Este dedito compró un huevito', pero modificado con la palabra 'pólvora', y mostrando su dedo índice derecho, mutilado en la parte superior.

"A los once años fui uno de tantos niños víctimas de la pólvora. Por eso estamos invitando a todos los padres de familia a que en esta Navidad no compren pólvora. Cero pólvora. Cero niños quemados. Es lo que queremos para toda Bogotá y toda Colombia", dice el alcalde en la grabación.

Peñalosa contó los detalles del accidente que casi lo deja sin dedo: "Tenía once años cuando me volé la falange del dedo índice con un 'torpedo' de volador. Después me enteré de que así se llamaban. Son las pequeñas bombas envueltas en papel, con una mecha, que van dentro de los voladores y que producen los golpes, o estallidos del volador en el aire".

De acuerdo con Peñalosa, lo que pasó fue que encontró en el piso un torpedo que no había estallado: "No sabía qué era, pero era evidente que era pólvora y que estallaba. Lo que no sabía es que esas mechas son hechas para que quemen en instantes, de modo que estallen en el aire; o en la mano, como ocurrió en mi caso. Fue un estallido ensordecedor. Luego, la imagen de una mano derecha ensangrentada con dedos incompletos".