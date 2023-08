Personas que hacen rifas podrían terminar en problemas por esta razón

Muchas personas acostumbran a hacer rifas entre sus amigos, conocidos, familia y vecinos para tener algunos ingresos extra. Es común conocer a alguien que rifa dinero, licor, electrodomésticos, anchetas o incluso viajes, y ofrece las boletas de la rifa con su tiquetera.

Le puede interesar: Empresarios solicitan plan de choque para reactivar la economía

Incluso, algunos famosos influenciadores aprovechan su alcance en redes sociales para realizar rifas y promocionar las boletas, con lo que logran mover una suma considerable de dinero.

Por esa razón, una entidad del Gobierno lanzó una dura advertencia que pone en cintura a las personas y famosos que acostumbran a realizar rifas, diciéndoles que podrían estar incurriendo en un delito.

Y es que los juegos de suerte y azar que se lleven a cabo en Colombia, deben tener autorización de la Entidad Administradora del Monopolio, en el caso de las rifas de carácter nacional el ente regulador es Coljuegos, dice Marco Emilio Hincapié, presidente de la entidad.

Los “influenciadores” no pueden excusarse en el desconocimiento de las leyes, dado que eso no les exime de la responsabilidad al momento de la imposición de sanciones.

El presidente de Coljuegos indicó que: "Tenemos que recordarles a los colombianos que, es Coljuegos quien administra los juegos de suerte y azar, llámense promocionales, novedosos, localizados o rifas a nivel nacional, que dichos juegos deben ser operados por personas naturales o jurídicas bien por acto administrativo o por concesión, así las cosas, debemos advertir que quien desee operar cualquiera de las modalidades anteriormente mencionadas, debe pedir autorización de la entidad".

Para Hincapié, es muy peligroso lo que está ocurriendo en las redes sociales, debido a las actuaciones de algunos “influenciadores” que desconocen la ley y para obtener mayor visibilidad sortean automóviles, casas, cirugías estéticas, etc., siendo importante indicar que no pueden excusarse en el desconocimiento de las leyes, dado que eso no les exime de la responsabilidad al momento de la imposición de sanciones.

Le puede interesar: El peso colombiano es considerado como el más fuerte de Latinoamérica

Por último, el presidente de la entidad hizo un llamado especial a todos aquellos que deseen operar juegos de suerte y azar, para que obtengan previa autorización, recordando que las rentas que recauda Coljuegos tienen como finalidad la financiación de los servicios de salud de los colombianos.

En el caso tal de incurrir en este tipo de juegos promocionales sin los permisos necesarios, las sanciones económicas ascienden hasta los cien salarios mínimos mensuales legales vigentes, que equivalen a más de $ 90 millones. También se pueden implementar sanciones como la inhabilidad para operar y realizar nuevas actividades y juegos promocionales por cinco años.