Sobre las personas que ya habían tenido el virus, el Ministerio de Salud había dicho que no serían incluidas porque podrían desarrollar "una inmunidad que es de algunos meses (...), mientras los demás grupos no la tienen": "Como hay que determinar una fase de priorización, ellos no aparecen en estas fases iniciales", aseguró Luis Alexánder Moscoso, viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicio, el pasado 21 de diciembre de 2020.