Pese a hechos de violencia, Gobierno descarta de nuevo la suspensión de las elecciones

Aunque en días pasados el registrador nacional, Alexander Vega, había advertido sobre la posibilidad de que se tengan que suspender las elecciones en algunas zonas donde hay influencia de grupos armados y hechos de violencia, el Gobierno nacional volvió a descartarlo.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo que los comicios se desarrollarán en todos los rincones del país. No obstante, reconoció que el Gobierno sí debe mejorar en materia de seguridad.

“Van a haber elecciones en todos los rincones de Colombia, pero evidentemente hay unas zonas en donde tenemos que mejorar nuestras acciones de seguridad. El marco de las informaciones que nos entregan las instituciones y los partidos, es evidente que en zonas como Chocó, en el Cauca, en zonas de Arauca, Meta, Valle y otras, tenemos que mejorar nuestras acciones de seguridad, nuestra presencia”, indicó.

“El propio gobernador del Cauca, en reunión que sostuvimos con el señor presidente de la República, pidió no evaluar esa posibilidad. Nosotros no estamos evaluando la posible suspensión de las elecciones en algún lugar de Colombia”, añadió.

Sobre el más reciente atentado ocurrido en el departamento del Meta, en donde murieron dos uniformados de la Policía, el ministro lamentó los hechos y dijo que están trabajando para fortalecer la presencia de la Fuerza Pública, sobre todo en esta época electoral.

“En el tema de seguridad electoral se movilizarán más de 300.000 hombres de la Fuerza Pública, hemos focalizado unas zonas para reforzar las acciones, en las zonas en donde hay amenazas del conflicto no llevamos policías que no sean profesionales y reforzamos los puestos de policía, no queremos levantarnos con noticias tan dolorosas como lo ocurrido en el Meta, pero aunque esto no arrancó en este Gobierno, sí lo tenemos que enfrentar”, dijo.

El Gobierno Nacional asegura que está trabajando para que el día de la jornada electoral, que será el próximo 29 de octubre, no se presenten hechos de orden público que alteren el normal desarrollo de las votaciones.