Petro dice que han “inventado testigos de criptomonedas”, a pesar de indagaciones del CNE

El presidente Gustavo Petro se refirió a las indagaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) en relación a los recursos provenientes de una empresa de criptomonedas y que pudo resultar en la financiación de su campaña presidencial de 2022. Sin embargo, se limitó a negar los hechos.

“Buscan y buscan y no han encontrado un peso. Se han inventado testigos de criptomonedas en hechos hasta risibles como comprar una avioneta cuando no he comprado ni un carro, ni un metro cuadrado de tierra”, dijo este martes en un extenso mensaje en X.

El CNE reveló que incluirá en el expediente de la investigación contra la campaña ‘Petro Presidente 2022’ la información relacionada con los supuestos aportes de la empresa de criptomonedas Daily Cop, que habría financiado la compra de un avión para el transporte del entonces candidato Petro.

Lea también: Juez impone medidas correccionales contra fiscal Mario Burgos en caso de Nicolás Petro Primary tabs

En ese sentido, el tribunal determinó recibir los testimonios de Omar Hernández y Cristian Hernández el 07 de mayo de 2024, con el objetivo de que expongan “todo lo que le conste sobre los pagos realizados al señor [Ricardo] Roa, como financiación de la campaña electoral provenientes del delito de captación masiva y habitual de más de 220 mil personas y más de 180 mil millones de pesos relacionados con la campaña presidencial de la Coalición Pacto Histórico y los hechos que considere útiles frente a la materia objeto de averiguación”.

La decisión se tomó luego de una reunión extraordinaria que sostuvieron los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, quienes tienen a su cargo el proceso contra la campaña de Petro.

Le puede interesar: General (r) Ricardo Díaz, exviceministro de Defensa de Petro, falleció en las últimas horas

Ambos determinaron pertinente abrir una nueva línea en la investigación, lo que implicaría que si se encuentra suficiente material probatorio, se anexaría la información a la ponencia de formulación de pliego de cargos que pretenden radicar en los próximos días en la Sala Plena del Tribunal.