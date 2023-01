A la espera que el presidente de la República, Gustavo Petro, devuelva el borrador de reforma a la salud entregado el pasado cinco de enero para su análisis, se encuentran las diferentes organizaciones médicas que junto con el ministerio de Salud participaron en la construcción de este documento, que será presentado el seis de febrero ante el Congreso de la República, en sesiones extraordinarias.

La médica de la Corporación Sur, Ana María Soleibe, integrante del comité de impulso de la reforma estructural al sistema de salud, afirmó que son 10 puntos principales con más de 280 artículos que hacen parte del documento.

“La reforma ha sido una construcción de muchas organizaciones de la sociedad civil, es una propuesta que se ha socializado por todo el país, en la que muchas organizaciones han realizado aportes por lo que esta propuesta se le entregó al señor presidente el cinco de enero y la tiene en revisión en este momento”, indicó.

Señaló que esta reforma tiene un decálogo que ya se ha conocido donde se habla de recuperar la rectoría del Estado porque hoy no se tiene.

“Tiene como segundo punto importante acabar el manejo de los recursos de la salud por entidades privadas , esa intermediación financiera y administrativa se acaba, porque lo que nos ha mostrado la historia es que este modelo fracasó”, dijo.

Afirmó que además en tercer lugar se tiene un fuerte enfoque en atención primaria, con la participación de entidades públicas y privadas, donde el eje del sistema van a ser los hospitales públicos.

“Tiene como tema fundamental y lo hemos calificado como una bandera roja, la elaboración de los trabajadores, eso no lo vamos a negociar, no permitimos la intermediación de los trabajadores y la tercerización de los contratos, que es la concisión en la que se encuentran 80 % de ellos”, aseguró.

Apuntó que se tendrá la misma financiación, hoy todos ponen con aportes de los empresarios, los trabajadores y del sistema general de participación, eso no significa que las personas vayan a tener que pagar por ser atendidos en el sistema y que este sea un acondicionamiento, en absoluto es igual a como sea hoy, yo como trabajadora aporto, pero el que no puede no se le puede negar la atención”, explicó.

Subrayó que además se creará un sistema único de información, a nivel nacional, transparente y en línea que permita hacer seguimiento de los recursos públicos, pero también tener un seguimiento epidemiológico del país.

“Esto es importante para tener una directrices de salud pública, acorde a las necesidades de los territorios, por lo que se propone una Supersalud descentralizada, al ver en este gobierno el efecto de esta entidad en los territorios que ha dado muy buenos resultados, donde la gente sepa que la Superintendencia le va a resolver su problema”, sostuvo.

Destacó que este documento fue realizado por organizaciones como la Comisión se Seguimiento a la Sentencia 760 dónde está la Federación Médica, la Asociación Colombiana Médica Estudiantil (Acome), La Academia de Medicina, Corporación Sur, Médicos Unidos, las Organizaciones de enfermeras, Las centrales obreras, organizaciones de pacientes y étnicas.

“Aquí también se tienen en cuenta el número de tutelas que se presentan cada año, y que alcanzan las 220 mil que no son de ahora sino de muchos años atrás, es así como la defensoría del pueblo habló que de enero a agosto se han presentado 109 mil tutelas, pero en los años anteriores la cifra es mayor y hoy tenemos más de un millón 300 mil quejas ante la Supersalud donde el 30% ponen en riesgo la vida del paciente y se pide a la EPS que cumpla con algo que contractualmente se ha comprometida en realizar”, indicó.

Así mismo, aseguró que en el marco de las socializaciones se realizó este documento con las opiniones expuestas de los participantes de las diferentes organizaciones.

“Este es un momento muy positivo para Colombia, porque esto va a cambiar, llevamos 30 años de un sistema que convirtió la paciente en un personaje anodino, y lo sometió a unas conductas dañinas, a la fractura de la atención y al daño en la salud individual, a causar dolor y a la afectación moral que le ha causado al país”, puntualizó.