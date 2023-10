Petro llama "antro de corrupción" a plan de sustitución de cultivos ilícitos de Santos

En Tumaco se cumplió un encuentro del Presidente Gustavo Petro con la comunidad del Pacífico de Nariño en el que se escucharon las peticiones de los habitantes de Tumaco y otros municipios y se anunciaron importantes inversiones en materia de educación, agricultura, infraestructura y, un énfasis especial, en el tema de cultivos de uso ilícito.

“Este gobierno tiene que plantear como uno de los ejes centrales para el territorio cómo se puede sustituir una economía que ha terminado siendo la más poderosa del mundo en términos de cocaína, por una economía que tendría que ser poderosa también, pero en términos lícitos. Tenemos que sustituir la economía ilícita más poderosa del mundo por una economía lícita que garantice paz, tranquilidad y justicia a la población del Pacífico”, afirmó el mandatario.

Le puede interesar: Norte de Santander disminuyen siembra de coca

Frente a los esfuerzos del Estado por alcanzar la sustitución de cultivos ilícitos, el mandatario hizo una fuerte crítica a la política propuesta en el Gobierno de Juan Manuel Santos, calificándola como un antro de corrupción.

“En el modelo de sustitución propuesto por Santos, la plata no llegó, las administraciones contrataron unos intermediarios que llaman operadores metieron la plata en fiducias y los operadores se tumbaron la plata. ¿o no? Los operadores se tumbaron la plata de los campesinos es decir la política de sustitución de cultivos generada en el gobierno Santos es un acto de corrupción y hay que decirlo. porque si no la corrupción va a ahogarnos a nosotros mismos”, afirmó Petro



Además, se anunció que se trasladará a la región del Pacífico con todo su gabinete, donde trabajarán durante dos semanas, para abordar las necesidades y solicitudes expuestas en el encuentro de este martes con el propósito de encontrar soluciones efectivas-

“Venir aquí a que el gobierno permanezca dos semanas en el territorio, no solo en Tumaco, en el territorio Pacífico colombiano, para poder, no digo planificar, para ver cómo van los programas de gobierno, en qué manera han avanzado y establecer una discusión sector por sector con la población del Pacífico”, precisó.

Lea además:EE. UU. avaló trabajo de Colombia en lucha contra las drogas

Se comprometió con la realización de una asamblea con los campesinos cultivadores de coca para encontrar con ellos alternativas reales al proceso de sustitución explicando que no es solo sustituir los cultivos sino cambiar un sistema. “Esa es, un poco la idea central de lo que proponemos como paz. Es transformar el territorio antes que nada y eso no es fácil, todos lo sabemos. Es el gran reto del Estado colombiano poder transformar el territorio, eso se hace con pueblo”.

En compañía de sus ministros el mandatario precisó que se adelantarán acciones en materia educativa como la ampliación de cupos universitarios en la sede de la Universidad de Nariño que se convertirá en una seccional con autonomía administrativa, mientras se fortalece la presencia de la Universidad Nacional con programas pertinentes y se creará la Universidad del Pacífico.

En materia de infraestructura se confirmó que se invertirán 14 mil millones de pesos para mantener el canal de acceso al puerto de Tumaco, que tiene una profundidad de 7.2 metros y el año entrante se firmará un segundo contrato por 15.000 millones de pesos para hacer la primera fase de profundización del canal y llevarlo de 7.2 metros a 8.4 metros.