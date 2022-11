Petro llegará a Egipto a la COP27 y a Francia para hablar sobre 'paz total'

El presidente Gustavo Petro inicia este sábado un viaje a Egipto para participar de la COP 27, la cumbre ambiental más importante del planeta. También planea estar en Francia hablando sobre la política de "la paz total".



Este lunes 7 de noviembre en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 – COP27, en Egipto, el Presidente, según un comunicado de la Casa de Nariño "hará un llamado a salvar la selva amazónica, uno de los pilares climáticos del mundo, y se reunirá con varios mandatarios y dirigentes mundiales".

Lea también: El presidente Petro ya sancionó la ley de paz total

Ese día, Petro intervendrá en la COP27, que tendrá lugar en la localidad egipcia de Sharm El-Sheij, y "subrayará que la selva amazónica, que albergan ocho países suramericanos, entre ellos Colombia, es uno de los tres o cuatro pilares climáticos que quedan en el mundo, igual que los océanos y las grandes tundras de bosques del norte del planeta", según información de Palacio.



Para el presidente, "la selva amazónica tiene que ser salvada por dos razones fundamentales: una local, y es que si se acaba esta región no hay agua en Colombia, y si no hay agua, no hay vida”.

Puede leer: Ley de 'paz total' propone una mejor manera de resolución de conflictos: expertos



También en esa misma semana, Petro asistirá al Foro de París sobre la paz, "en el que planteará la importancia de alcanzar la paz total en Colombia. En la capital francesa, se entrevistará con el Presidente Emmanuel Macron, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y líderes empresariales de la nación europea", indicó el comunicado.



El Presidente de la República, según comunicaciones de Palacio, estará acompañado en el viaje por la Jefe de Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia; y los ministros de Relaciones Exteriores y Paz, Álvaro Leyva Durán; Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, y Minas y Energía, Irene Vélez.