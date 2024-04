Petro ordena a FF.MM. evitar que se creen nuevos grupos armados ilegales

Desde Samaniego en el departamento de Nariño, donde presidió un consejo de seguridad nacional, el presidente de la Republica, Gustavo Petro, mostró su apoyo al inicio de los diálogos regionales o territoriales que se propusieron desde la Gobernación de Nariño, en cabeza de Luis Alfonso Escobar.

El mandatario aseguró que la construcción de paz no solo obedece al silencio de los fusiles sino, ante todo a una transformación de los territorios, por lo que destacó el espíritu del proceso en Nariño que pretende recuperar la producción campesina reemplazando a los cultivos de uso ilícito y generando una estrategia de legalización de la minería con la ubicación de una oficina del gobierno para la compra de oro en la región y que esos recursos e impuestos se queden en Nariño.

Además expresó que espera que los grupos armados que esta en la región y que han mostrado su intención de unirse a los diálogos territoriales muestren una voluntad cierta de dejar las armas y la ilegalidad.

“A las organizaciones armadas ilegales que hacen presencia en este territorio y en otros lugares, que han expresado a través de sus cartas y de conversaciones querer transitar hacia lo legal, lo lícito, salir de la oscuridad y abrirse, no sin riesgos, creo yo a la posibilidad democrática a estar junto con su pueblo y a mirar el sol sin temor; les decimos que iniciamos ese proceso de pacificación de Nariño que mientras sea sincera la voluntad de dejar la actividad armada y violenta el gobierno les dará la mano, ayudará, tratará de que los temores no se vuelvan realidad. Construiremos confianza, que se pongan al servicio de las decisiones de la gente y que ayuden a construir esa nueva economía”, expresó el presidente.

En este sentido y atendiendo la posibilidad de que se pueda avanzar en la construcción de paz, el mandatario ordenó a la fuerza pública poner sus esfuerzos en evitar, cuando haya una desaparición de estos grupos y que se registre la llegada de otra organización ilícita que busque el control sobre el territorio y los negocios ilícitos.

“La fuerza pública tiene la orden de no dejar penetrar en el territorio ningún otro actor armado que quiera reemplazar a los que hoy se quieren desarmar para seguir manteniendo la violencia y la economía ilícita, esa es una responsabilidad central porque hasta ahora la realidad es que los diferentes gobiernos de Colombia a lo largo de las últimas décadas no han sido capaces, de una vez se hace un proceso de paz, garantizar que el territorio donde se hace el proceso no tenga más violencia, cada vez es reemplazada una violencia por otra violencia y así llevamos generaciones”, puntualizó Petro.