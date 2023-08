Petro otorgó nacionalidad a Enrique Santiago y al escritor nicaragüense Sergio Ramírez

El Gobierno colombiano a otorgó la nacionalidad colombiana a Enrique Santiago, Sergio Ramírez y a Gertrudis Guerrero Mayorga, en una ceremonia de juramento que se realizó hoy, presidida por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, en representación del jefe de Estado, Gustavo Petro

“Estas tres personas son no sólo son exponentes del cariño por el país, sino que han hecho aportes al enriquecimiento de la cultura y la paz”, señaló la Cancillería.

De acuerdo a la comunicación oficial, Enrique Santiago “ha contribuido con la generación de espacios de confianza entre las partes en el marco del proceso de paz del 2016, así como una permanente apuesta por el reconocimiento en el escenario español de la realidad colombiana y su búsqueda por la paz”.

Por su parte, Sergio Ramírez y Gertrudis Guerrero, nicaragüenses, “son actores de trascendencia en la expresión de la cultura latinoamericana, y una muestra de la lucha por la libertad y la democracia en el continente”.

Precisamente, en febrero de este año, desde Madrid, el canciller Álvaro Leyva Durán le ofreció la nacionalidad colombiana al escritor, uno de los 94 nicaragüenses a quienes les fue retirada su nacionalidad por esos días.

Durante la ceremonia en la cual les fue otorgada la nacionalidad colombiana, Enrique Santiago Romero dijo que "es un honor indescriptible recibir este reconocimiento por parte de toda la nación colombiana y, en especial, por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro”.

Santiago también dijo que durante años “he intentado trabajar por la paz y por el respeto de los derechos humanos en Colombia, aportando lo que me ha sido posible para proteger a sus defensores en Colombia, para contribuir al bienestar y la justicia social de los trabajadores y trabajadoras colombianas. Para mí no hay mayor privilegio que ser reconocido como un hijo más de Colombia, la patria que desde hace años he sentido tan mía como la sentiría cualquier otro colombiano."

Entretanto el escritor Sergio Ramírez dijo: “Muchas gracias al presidente Gustavo Petro, y a usted, señor canciller Leyva, por darnos a mi esposa Tulita y a mí una patria, cuyo umbral atravesamos felices porque sabemos que desde antes nos hallamos en tierra propia. Lo que nos han quitado con manos siniestra, Colombia nos los devuelve con mano generosa”.

La ceremonia de nacionalización se realizó en la residencia de la Embajada de Colombia en España