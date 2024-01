Petro pide a Aerocivil investigar empresas que subieron precio de pasajes tras tragedia en Chocó

El presidente Gustavo Petro, le ha pedido a la Aeronáutica Civil investigar las empresas de aviación que se habrían aprovechado de la tragedia ocurrida en el departamento de Chocó para subir el precio de sus tiquetes, hacia las ciudades que quedaron con movilidad restringida por el cierre de la vía Quibdó-Medellín.

De acuerdo con el jefe de Estado, no se debe realizar negocios sobre una tragedia que ya cobró la vida de por lo menos 33 personas y varias más que se encuentran desaparecidas, por lo que ha pedido respeto ante la situación, además de rechazar algunas declaraciones de sectores políticos.

"La aeronáutica civil debe investigar las empresas de aviación que elevaron precio de tiquetes aprovechando la tragedia. No se debe establecer negocios sobre la sangre. La guardia indígena ha colaborado desde el primer momento en encontrar las víctimas. Rechazo la calumnia de sectores políticos y mediáticos responsabilizando a las comunidades indígenas de la tragedia", dijo.

Asimismo, enfatizó que no es cierta la responsabilidad de algunas comunidades indígenas por el deslizamiento que sepultó una casa completa con varias personas. "Eso no es cierto. El que el flujo vehicular se hubiera detenido no correspondió a bloqueos humanos, sino a diez derrumbes que ocurrieron en la vía. Cincuenta personas se concentraron en una casa que fue arrastrada por el alud".

Petro resaltó que se ha declarado desastre natural el Chocó. "Consecuencia: se trasladará medio billón de pesos para terminar la vía este año y hacer las obras de seguridad que en 20 años nunca se contrataron. Se ordena un puente aéreo entre Quibdó y Medellín. En las últimas décadas los dineros para infraestructura de movilidad se han contratado en las dos zonas más ricas del país", dijo.

El presidente concluyó que "políticamente habían decidido ralentizar las vías nacionales en el territorio excluido y en buena parte de Colombia para acelerar las vías de las zonas más ricas, eso cambia a partir de este año. La prioridad deben ser las zonas excluidas. Todo el pacifico colombiano hasta la cordillera occidental está en alerta roja por derrumbes".