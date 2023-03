Petro se pronuncia ante anuncio de Gaviria de no apoyar la reforma a la salud

"Los cambios no van a llegar si el Presidente se sienta en una silla dorada en el Palacio de Nariño con Gaviria", dijo desde Villavicencio el presidente Gustavo Petro al hacer referencia al anuncio del jefe natural del partido Liberal de no apoyar la reforma a la salud y de afirmar que esa colectividad presentará su propio proyecto.

El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre la protesta que adelantaron en horas de la tarde en Bogotá los repartidores de la plataforma Rappi, aseguró que estas fueron impulsadas directamente con la plataforma domiciliaria.

“No crean ustedes que los cambios van a llegar si Petro se sienta en una silla en un salón frío y dorado del Palacio de Nariño a hablar con César Gaviria; por ahí no van a llegar los cambios… Los cambios van a llegar si la sociedad se mueve… Si le dejamos a los trabajadores de Rappi que obliga el patrón a marchar por la calle y no marchan sino ellos, pues va a haber una contra-reforma laboral, pero si la mayoría de hombres y mujeres saben que significa que no los contraten por tres meses sino por tiempo indefinido, el cambio no llegará”, aseveró el mandatario de los colombianos desde la capital del Meta.

Le puede interesar: Reunión de Joe Biden y Gustavo Petro es una posibilidad "muy lógica", afirma EE.UU.

La referencia la hizo Gustavo Petro desde el colegio Francisco Arango de Villavicencio, donde anunció la firma de un convenio para la construcción de la nueva sede de la Escuela de Administración Pública ESAP para el Meta.

También en Villavicencio anunció el Presidente que la SAE entregará a las poblaciones vulnerables, todos los predios que fueron objeto de extinción de dominio a narcotraficantes, como el que se designó en esta ciudad para que se construyan 800 viviendas.

“En este Gobierno, toda la tierra de la SAE va a pasar a manos del pueblo”, enfatizó el primer mandatario durante el acto de entrega de un predio que se destinará a vivienda de interés social.

También lea: Es una intimidación al libre ejercicio: El Heraldo ante intimidaciones de hombres armados

En su discurso, el presidente Petro también reiteró que su Gobierno dará prioridad a la mejora de viviendas: “Queremos reparar cien mil viviendas al año. Si continuamos en ese camino, se permitiría que la inmensa mayoría de los colombianos pueda tener una vivienda digna”.