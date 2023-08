Petro se pronuncia ante declaraciones de su hijo: "Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos"

Entre tanto, se empezó a especular sobre la mala relación que tenía Gustavo Petro y su hijo, pues se debe recordar que cuando Day dio las primeras declaraciones del dinero que recibió Nicolás, el mandatario afirmó que él no lo había criado. Este comentario fue duramente criticado, pues para muchos no era una justificación para lo ocurrido.

Ahora parece que este rumor comienza a tomar fuerza, ya que se conoció que Nicolás no quiso recibir a su padre en la cárcel, además de varias pullas que lanzó la defensa sobre a relación Petro y su hijo.

Respuesta de Petro ante declaraciones de Nicolás Petro

Hace pocos minutos el presidente Petro se pronunció ante las declaraciones de su hijo y afirmó que espera algún día poder hablar con Nicolás y perdonarse.

Asimismo, enfatizó en que no presionara como presidente a la justicia y que además no recibió dinero alguno de carácter ilícito y que se enteró de todo hace algunos meses, debido a una conversación que tuvo en su oficina con Day Vásquez.

"La campaña no recibió dinero alguno de carácter ilícito y de los sucedido me enteré por una reunión que tuve con la ex esposa de Nicolás en mi oficina hace algunos meses, cuando pedí que investigaran a ami hijo", dice el mandatario.

Petro finalizó afirmando que: "Espero que nazca de su nueva pareja un nieto que pueda conocer a su papá en libertad, yo conoci a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aun en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos".