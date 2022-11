Pico y Placa en Medellín, Cali y Bucaramanga del 15 al 18 de noviembre

Pico y placa en Cali

Para vehículos particulares las restricciones para esta semana son las siguientes:

Martes 15 de noviembre 7-8

Miércoles 16 de noviembre 9-0

Jueves 17 de noviembre 1-2

Viernes 18 de noviembre 3-4

El pico y placa para vehículos de servicio público para esta semana será el siguiente:

Miércoles 16 de noviembre 6-7

Jueves 17 de noviembre 8-9

Viernes 18 de noviembre 0-1

Recuerde que las restricciones de vehículos en la capital del Valle del Cauca para carros particulares inician a las 6:00 am y finalizan a las 8:00 pm. Así como para el transporte público colectivo inicia a las 5:00 am y termina a las 10:00 pm.