Piden investigar posible pérdida de parte de recursos para Aerocafé

Una nueva polémica estalló en el departamento de Caldas por cuenta los recursos que se han venido apropiando para la construcción del aeropuerto del Café.

La Gobernación destinó cerca de 120.000 millones de pesos para poner en marcha este proyecto. Sin embargo, según denuncian desde la Asamblea, la mitad de esos recursos no aparecen.

El diputado Camilo Gaviria dijo que el gobernador Luis Carlos Velásquez entregó dos cheques: uno por 60.000 millones de pesos provenientes de las vigencias futuras del departamento y otro por 59.287 millones provenientes de la administración de Caldas y el Sistema General de Regalías.

Sin embargo, Gaviria reveló que después de haber enviado un derecho de petición al Sistema de Regalías, el mismo contestó que esos recursos no existen.

“Queremos la verdad de Aerocafé. Aeropuerto sí, pero con pista larga y con transparencia. El pasado 26 de junio, el gobernador de Caldas entregó dos cheques, uno por 60.000 millones de pesos de vigencias futuras que aprobó la Asamblea anterior y que esperamos que los recursos si estén. Y un segundo cheque por 59.287 millones de pesos, que pudimos constatar, como lo he evidenciado en mi derecho de petición, que la plata no está, que es un cheque falso. No más corrupción con Aerocafé, indicó.

Lea además: Se entregó en la Dijín el segundo policía implicado en muerte de Javier Ordóñez