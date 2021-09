Piedad Córdoba sería multada por entrar a Colombia sin cumplir requisitos

Las autoridades migratorias colombianas reportaron que la exsenadora Piedad Córdoba sería multada y deberá pagar casi un millón de pesos por incumplir los requisitos establecidos por Migración Colombia para ingresar al país.

La excongresista, habría ingresado al país de manera irregular en inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar, en la frontera con el estado Táchira en Venezuela.

En las imágenes se observa a Piedad Córdoba transportada en una silla de ruedas, allí se habría negado a cumplir con el procedimiento de la autoridad migratoria, manifestando que había sufrido una fractura en el pie.

Después de ingresar a territorio colombiano, al parecer, se subió a la camioneta que la esperaba y se dirigió con su grupo de seguridad hacia el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, donde tomó un vuelo hacia el aeropuerto El Dorado de la ciudad de Bogotá.

A raíz de esta situación migratoria, Córdoba tendrá que enfrentar a un proceso de acuerdo con la normatividad de Migración Colombia para defenderse de las acusaciones y de la sanción pecuniaria.

La exsenadora Córdoba se pronunció sobre la situación a través de su cuenta de Twitter indicando "hoy dicen que metí la pata, pero la verdad es que me la quebré. A los que llamaron y me escribieron les agradezco todo el cariño. Me encuentro bien y sigo pisando firme. Hay Piedad pa' rato".

Migración Colombia indicó que para evitar inconvenientes en el ingreso al territorio nacional, los ciudadanos colombianos que regresen al país deben ubicarse en la fila de color amarillo para hacer el proceso migratorio más ágil.