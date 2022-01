Durante el puente festivo de Reyes, la Policía de Tránsito de Bogotá, estima que cerca de 400 mil vehículos saldrán e ingresarán a la capital de país durante fin de semana.

Según el coronel Héctor González Comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, más de 900 uniformados garantizarán el libre transitar en las diferentes de la ciudad y estarán acompañados por los 40 agentes azules de la Secretaría de Movilidad.

"Vamos a tener la facilidad que nos suministra Transmilenio para utilizar el carril exclusivo especialmente en plan éxodo en el momento que sea necesario. La invitación de las autoridades es que le madruguen al plan retorno y que utilicen los horarios de la mañana y no se vean inmersos en la espera del Pico y Placa", aseguró el oficial.

Cabe recordar que durante el lunes festivo, estará vigente la medida de pico y placa para vehículos particulares de la siguiente manera:

Desde las 12 pm hasta las 4 pm sólo se permitirá el ingreso a Bogotá de vehículos terminados en placa par.

Desde las 4 pm hasta las 8 pm sólo se permitirá el ingreso a Bogotá de vehículos terminados en placa impar.

Desde las 8 pm en adelante, se tendrá circulación para todos los vehículos.

Las personas que incumplan esta medida, se exponen a infracción de 470 mil pesos y la inmovilización del vehículo.

Durante el fin de semana, habrá restricción para vehículos de carga en los siguientes horarios :

Viernes desde las 3 pm hasta las 11 pm.

Sábado desde las 6 am hasta las 5 pm.

Domingo no habrá restricción.

Lunes desde 10 am hasta las 11 pm.

La Policía Nacional invitó a todos los ciudadanos a programar su viaje con anticipación, no exceder los límites de velocidad, y a no consumir bebidas embriagantes antes y durante el viaje, además de realizar la revisión técnico mecánica del automotor antes del viaje, utilizar el cinturón de seguridad, realizar las pausas activas cada tres horas y no consumir alimentos pesados durante el viaje.

"Aprovechen el viaje durante el día, puedan tener el tiempo para realizar sus paradas y no de expongan al cansancio de estar todo el día en el vehículo con el ánimo que no vayan a cometer ningún siniestro", dijo finalmente el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá.