Plan retorno: Siga estas recomendaciones para garantizar un buen regreso a casa

La Policía de Tránsito tiene listos los operativos para el plan retorno del primer fin de semana del año, donde se tiene una proyección de movilización de más de un millón de vehículos.

Solo para el departamento de Cundinamarca, se estima una movilización de 347 mil vehículos y para la ciudad de Bogotá se espera el ingreso de 210 mil vehículos. El general Juan Libreros, comandante de la Policía de Tránsito y Transporte señaló que se tomaron las siguientes determinaciones:

Habrá restricción para los vehículos de carga este domingo 2 de enero, entre las 10:00 de la mañana y las once de la noche.

Se aplicará la medida de reversible en sentido Villavicencio-Bogotá, desde las dos de la tarde hasta las ocho de la noche.

Se adelantará la medida de reversible por la Autopista Norte y la Carrera 7, desde las dos de la tarde hasta las diez de la noche.

Se aplicará la medida de reversible en la vía desde la Mesa hasta el municipio de Mosquera en Cundinamarca, desde las 12 del día hasta las nueve de la noche.

Se desarrollará la medida de contraflujo y un tercer carril en el Peaje del Roble en el municipio de Gachancipá Cundinamarca.

“Estaremos verificando la movilidad y si es necesario tomares otras medidas para garantizar el buen regreso a casa y se darán a conocer de manera oportuna. Recomendamos a todos los conductores no conducir en estado de embriaguez, no exceder los límites de velocidad, utilizar el cinturón de seguridad, revisar las condiciones técnico mecánicas del automóvil antes de iniciar el viaje y no adelantar en sitio prohibidos”, aseguró el oficial.

Las autoridades invitaron a los motociclistas a no realizar maniobras peligrosas, utilizar los elementos de protección como el casco, coderas, rodilleras y revisar la vigencia del Soat y licencia de conducción. En la actualidad se registra paso a un carril en la vía Tumaco–Pasto, en el kilómetro 110.