Plataformas de movilidad y las estrategias de bioseguridad para operar en la pandemia

Las plataformas Uber, Beat y Cabify presentaron los protocolos de bioseguridad que se están implementado para el transporte privado de pasajeros.

Aseguran que este modelo, mediado por tecnologías digitales, será parte en la reactivación económica del país, en especial para contrarrestar fenómenos como el desempleo y también como una opción de movilidad para evitar contagios en el transporte masivo.

Si bien en Colombia el debate para reglamentar este tipo de aplicativos sigue "enredado", las plataformas siguen operando y han anunciado la implementación de estrategias de bioseguridad.

Lea además: Más del 10 % de usuarios del MIO tienen COVID-19: Estudio

En el caso de Beat, la aplicación implementó recientemente una nueva tecnología en la app, llamada Smartblock, basada en filtros que buscan mejorar la seguridad, principalmente, de usuarios conductores, de modo que puedan realizar viajes seguros.

"Luego de analizar más de 90 millones de viajes y 150 millones de solicitudes, el equipo de desarrollo de Beat, junto a analistas expertos realiza pruebas de esta nueva tecnología, que ayuda a filtrar y procesar cada solicitud de viaje de manera inteligente antes de que el usuario conductor lo reciba y descarta aquellas solicitudes que se vean sospechosas, reduciendo la posibilidad de incidentes que atenten contra su seguridad", aseguró Alejandro Arbeláez, gerente General de Beat Colombia.

De acuerdo con Arbeláez "solo el 0,03% de los viajes en la aplicación reporta un incidente de seguridad. Sin embargo, con el objetivo de reducir incidentes la aplicación ha bloqueado más de 151 mil usuarios por no cumplir con los términos y condiciones; más de 11 mil usuarios conductores no son aceptados por no pasar los filtros de seguridad".

Uber

Por su parte, la compañía Uber lanzó una campaña que tiene como objetivo recordar tres acciones para mantenerse seguros durante cada arrendamiento de vehículo, las cuales consisten en lavarse las manos, usar un tapabocas y bajar la ventana del carro.

"Para Uber, la seguridad y el bienestar de todos los usuarios que utilizan la app es su prioridad, por ello han trabajado con expertos en la salud a nivel mundial para compartir consejos de seguridad en arrendamientos, y así las personas pueden continuar previendo la propagación del virus. Esta iniciativa fomenta la responsabilidad compartida de salud y seguridad que la comunidad debe cumplir ante la pandemia", explicó la compañía.

Algunas de las recomendaciones son:

Lavar las manos: practicar una buena higiene lavándose las manos antes y después de cada arrendamiento.

practicar una buena higiene lavándose las manos antes y después de cada arrendamiento. Usar tapabocas: Cada día, la tecnología de Uber verificará con una selfie que el arrendador esté usando tapabocas. Tanto arrendadores como usuarios podrán cancelar el arrendamiento si la otra parte no está portando un tapabocas.

Cada día, la tecnología de Uber verificará con una selfie que el arrendador esté usando tapabocas. Tanto arrendadores como usuarios podrán cancelar el arrendamiento si la otra parte no está portando un tapabocas. Bajar las ventanas: cuando sea posible, los usuarios deben mantener las ventanas abiertas durante el recorrido para que el aire circule. La circulación del aire puede ayudar a reducir la transmisión del virus.

cuando sea posible, los usuarios deben mantener las ventanas abiertas durante el recorrido para que el aire circule. La circulación del aire puede ayudar a reducir la transmisión del virus. Ocupar el puesto trasero del vehículo: para fomentar el distanciamiento social se recomienda a los usuarios que se sienten en el asiento trasero, para asegurarse de que el asiento delantero pueda permanecer vacío.

para fomentar el distanciamiento social se recomienda a los usuarios que se sienten en el asiento trasero, para asegurarse de que el asiento delantero pueda permanecer vacío. Manipular sus propias pertenencias: evitar que el arrendador cargue y descargue sus pertenencias personales en el baúl del auto. Manipule los artículos usted mismo para ayudar a reducir el riesgo de exposición.

evitar que el arrendador cargue y descargue sus pertenencias personales en el baúl del auto. Manipule los artículos usted mismo para ayudar a reducir el riesgo de exposición. Cuidados a la hora de pagar: Si el pago es en efectivo, se recomienda desinfectar las manos antes y después de manipular el dinero. Los pagos digitales evitan esta manipulación.

Cabify

Entre tanto, la compañía Cabify, que opera con Taxis, reveló que duplicó su base de usuarios registrados en la plataforma durante los meses de cuarentena.

Según datos de la compañía, actualmente el 95% de los vehículos están equipados con kits de prevención y el 50% de los viajes se realizan en vehículos con paneles divisores.

Le puede interesar: Concluye segunda fase de ensayos de nueva vacuna rusa contra la COVID-19

Para lograr esto, Cabify ha apoyado a taxistas y socios conductores instalando más de 3.000 paneles divisores, entregando más de 16.000 kits de prevención.

"Desde inicios de 2020, la compañía puso a disposición de los clientes de Cabify Empresas en Colombia, un servicio de rutas compartidas entre empleados, el cual hace parte del diferencial de Cabify cuando se trata de ofrecer un mejor servicio a sus clientes corporativos y ya se ha implementado en ocho países", explicó.

Indicaron que en Colombia, más de 20 empresas ya utilizan este servicio que les ha permitido ahorrar hasta el 49% de su costo total de transporte, disminuyendo la cantidad de viajes realizados hasta un 59% gracias al sistema tecnológico de combinación de trayectos.

"Además de los ahorros en costos, esta disminución en viajes ha permitido reducir el 51% el CO2 emitido anteriormente, lo que ha generado un impacto ambiental positivo", apuntó.