Durante un debate que se adelantó en el Congreso de la República, el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, se volvió a referir a la polémica por la compra de los carrotanques para llevar agua a las comunidades de La Guajira.

Según el funcionario, los vehículos por ahora no podrán circular porque no tienen póliza de seguro, lo cual se suma a la controversia que generó la adquisición de los mismos por cuenta de los sobrecostos que se presentaron.

“Los carrotanques ya están llegando, faltan algunos y algo que es importante decir para que lo sepan las comunidades de La Guajira, con quienes me comienzo a disculpar en nombre de la entidad por estas vicisitudes, los carrotanques deben estar detenidos, no pueden salir del batallón y yo me encargaré de que no se muevan y no se pueden mover porque no tiene pólizas de seguro”, indicó.

Carrillo afirmó que la ley obliga a que los carros que son propiedad del Estado, estén plenamente asegurados. “Todos los bienes del Estado deben estar asegurados y una de mis primas tareas será asegurar estos bienes del Estado que, nos guste o no la forma en que se compraron, deben tener un seguro porque así lo obliga la ley”, dijo.

El director de Gestión del Riesgo volvió a arremeter contra Olmedo López, anterior director de la entidad, por seguir adelante con la compra de los carrotatanques a sabiendas de que los mismos no pueden llegar a las zonas apartadas de La Guajira.

“Ustedes dicen que fue burda la forma en que el doctor Olmedo López ha actuado y yo puedo recoger sus palabras y decir que aparte de burda, fue torpe, porque hasta donde tengo entendido hubo advertencias de parte de los técnicos que no escuchadas”, sostuvo.

“No se necesita ser un ingeniero o experto para entender que un carrotanque de 16.000 litros vaya a entrar a una ranchería en la Alta Guajira, quizá llegue a Maicao o a Uribia o a las ciudades principales de La Guajira, pero ninguno va a poder pasar”, añadió.

Dijo que a algunas rancherías a duras penas pueden ingresar camionetas “Toyota de placa blanca”, pero un vehículo de tan grandes proporciones es imposible que pueda acceder a esas zonas del departamento.