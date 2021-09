Policía aspira incorporar a la institución a 10 mil jóvenes en todo el país

La Dirección de Incorporación de la Policía Nacional realizó el lanzamiento de la nueva unidad móvil para el ingreso a la institución que recorrerá los diferentes sectores de la ciudad de Bogotá, con el fin de facilitar el proceso de vinculación a jóvenes (hombres y mujeres) que aspiran ingresar a la Policía Nacional para prestar su servicio militar.

La finalidad de esta unidad móvil es innovar en una estrategia de incorporación para facilitar a los aspirantes y diligenciar su vinculación de manera oportuna, rápida y eficaz; en ese sentido, será el grupo de incorporación Bogotá, con su equipo de profesionales, el encargado de llegar hasta esos lugares donde al aspirante se le dificulta desplazarse hasta los puntos de atención por situaciones de distancia y tiempo.

El director de la Dirección de Incorporación, el coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo aseguró que aspiran en todo el país incorporar a 10 mil jóvenes y en Bogotá esperan ingresar a más de 1.300 aspirantes.

“El último grupo que ingresó a Bogotá fue un total de 650 personas y la expectativa en la capital de aquí al mes de noviembre es de 1.300 jóvenes, para que entren a un periodo de formación muy corto y luego estén ya en las calles prestando un servicio social “, aseguró el Coronel.

La unidad móvil será asistida por un sicólogo, odontólogo, un médico y un experto en el protocolo de selección, quienes son los encargados de medir el potencial de ingreso de los aspirantes a prestar el servicio militar.

Los requisitos para los aspirantes son: Tener entre 18 a 24 años, ser soltero sin hijos, no tener antecedentes disciplinarios, no estar en investigaciones en materia legal, no tener multas pendientes y acreditar el título de bachiller.