Policía desmiente que haya participado en ataque donde murió 'Gentil Duarte'

Tras la reciente publicación emitida por las disidencias de las Farc, en la que confirman que fue asesinado Miguel Botache Santillana, alias 'Gentil Duarte', el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, desmintió que se haya realizado un operativo para abatirlo.

“Aunque no sabemos si es apócrifo, si es real, estamos averiguando eso. A través de diferentes fuentes de información, sabíamos qué 'Gentil Duarte' está muerto, la información que tenemos es que esa parte proviene de los mismos narcotraficantes, no tenemos claridad si la segunda Marquetalia, el ELN, si fueron ellos mismos o si alguien lo traicionó, no sabemos”. sostuvo.

Sobre la posible muerte de alías ‘Jhon Mechas’, sostuvo que, “no sabemos si está muerto o está vivo, pero no lo hemos vuelto a escuchar a través de todos los mecanismos que tiene la inteligencia colombiana. Desde la Policía hemos desplegado actividades para ampliar más las circunstancias de tiempo, modo y lugar, donde estaría ese individuo en ese momento”.

Cabe recordar, que hace una semana, fueron precisamente fuentes de la Policía, quienes confirmaron la muerte de alías 'Gentil Duarte', cabecilla de la disidencias de las Farc, en medio de un ataque con explosivos en un campamento ubicado en El Zulia (Venezuela).

Asimismo, que, según indagaciones de inteligencia de las autoridades colombianas, 'Gentil Duarte' se encontraba resguardado en Venezuela desde hacía un par de meses, debido a los operativos constantes de la Fuerza Pública.

Finalmente, se dice que tras la muerte de Botanche Santillana, quien quedaría a cargo del grupo armado ilegal sería Néstor Verá Fernández, alías 'Iván Mordisco', que también participó inicialmente de las negociaciones de paz del gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana (Cuba).