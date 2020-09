El viceministro explicó que en los barrios seguirá disponible el servicio de vigilancia por cuadrantes y demás especialidades de la Policía.

"En Colombia existe el derecho a hacer manifestaciones pacíficas y como Gobierno es nuestro primer deber garantizar ese derecho constitucional. Lo que no puede pasar y lo que no podemos permitir son actos de violencia y vandalismo, por eso hacemos un primer llamado a los organizadores de estas actividades, programadas en todo el territorio nacional, para que transcurran en calma, en paz y que sean las peticiones las que primen y no los actos de vandalismo", señaló.

Explicó que "se tienen todos los procedimientos, todos los requerimientos y herramientas disponibles, en caso tal de que en algún momento se presenten actos de violencia o de vandalismo, para que sean conjurados de manera inmediata por nuestra fuerza pública".

El viceministro del Interior aseguró que en las últimas horas se creó un Puesto de Mando Unificado (PMU), el cual es liderado por los Ministerios de Defensa y del Interior, "en donde estuvimos reunidos con todos los alcaldes del territorio nacional, para coordinar la respuesta por parte del Estado y garantizar la marcha pacífica".

Finalmente, concluyó que las manifestaciones deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad, "ya que esas aglomeraciones ponen en riesgo la salud no solamente de los que manifiestan y participan, sino también del resto de la ciudadanía".

"No existe ninguna justificación para aquellas situaciones que afecten el orden público o que afecten la propiedad privada. Queremos unas manifestaciones que transcurran en cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y que sean pacíficas, pero que transmitan un sentimiento al Gobierno Nacional o local para que sean escuchados, pero bajo ninguna circunstancia tolerar o aceptar actos de violencia o vandalismo", enfatizó.