Polo Polo dice que petristas abran sus propias empresas para que sus empleados voten por Petro

Las criticas en las redes sociales por su posición no se hicieron esperar: "Según ésta eminencia que quería ser congresista, los colombianos no pueden ser empleados y ejercer el derecho al voto libremente", "ninguna empresa debería condicionar el voto de nadie. Que es esta falta de respeto. Esta gente no debería ni dar su opinión", fueron algunos de los comentarios.

En días pasados, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se cuestionó por qué las personas son tan implacables ante las empresas privadas que tienen alguna posición política, pero guardan silencio con gremios como Fecode que reciben aportes de empleados públicos y que claramente también tiene su postura política.

Le puede interesar: Ingrid Betancourt arremete contra Petro y dice que si es Presidente no habrá elecciones en 4 años

El jurista José Gregorio Hernández recordó que la ley colombiana es clara al decir que no se debe coaccionar de ninguna forma el voto de un ciudadano.

"Cabe recordar a empleadores que quieren constreñir y amenazar a sus empleados: " El voto es un derecho y un deber ciudadano. El Estado velará porque se ejerza sin ningún tipo de coacción y en forma secreta por los ciudadanos...". Art. 258 C.Pol. ¿Cómo van a saber por quién votan?", escribió el jurista