Por el puente la Vieja circulaba el 60% de la mercancía que entra y sale del país

Tras el colapso del puente ubicado sobre el río La Vieja y que comunica a los departamentos de Quindío y Valle del Cauca, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, advirtió que por esa estructura para el 60% de la mercancía entra y sale del país.

En diálogo con RCN Radio, la funcionaria señaló que es urgente una intervención por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la concesión y el Gobierno, para evitar graves afectaciones económicas.

"Era un puente de orden nacional que pertenece a la ANI y al consorcio de la Autopista del Café, por el cual se abastece el 60% de la mercancía que entra y sale del país. Lo importante es intervenir rápido, porque es que acá lo que están preguntando es por qué se cayó, pero es claro que la ola invernal nos tiene muy afectados”, explicó.

Del mismo modo, la gobernadora del Valle señaló que si bien la ola invernal ha afectado a varios municipios, corregimientos y veredas de la región, era importante que el consorcio realizara manteamientos adecuados en la estructura "porque a veces los responsables se alejan de sus obligaciones y solo hasta que ocurren estas emergencias, se dan cuenta de las falencias”.

En ese sentido, la funcionaria expresó su preocupación ante la poca respuesta y apoyo por parte del Estado. “Esperamos que el consorcio firme un otrosí con el fin de promover el no cobro de peajes, pues ahora no solo es más gasolina sino viajes más costosos y no es justo para las personas”, exclamó.