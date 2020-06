Por falta de alivios financieros en colegios privados, los padres están retirando a sus hijos

Por su parte, la señora Marcela quien pidió reservar el nombre del colegio ubicado en Bogotá, señaló que solo le dieron el 10% de descuento en la pensión.

"En mi caso, yo pago $971.000 de pensión, por lo que el 10% descuento son $97.100. Me dijeron que no van hacer más descuento. Obviamente, me tocó pagar para que me dieran el paz y salvo de la niña y podérmela llevar para otro colegio mucho más económico".

Estos casos se están presentando a lo largo y ancho del país, pese a que el Gobierno Nacional anunció la creación de líneas de crédito para que los colegios pudieran subsidiar el pago de las nóminas y a su vez, brindar auxilios o alivios a los padres de familia en el pago de matrícula y pensión.

Muchos de los afectados señalaron que han tenido que recurrir a derechos de petición para exigirle a los colegios tales descuentos. "Entre los padres de familia se reunió más o menos alrededor de 500 firmas para el derecho de petición, para que el descuento de la pensión se haga para todos", contó Sandra.

Le puede interesar: Cerca de 35 mil pasantes del Sena se han quedado sin contrato en la pandemia

Por su parte, María reveló que "somos más de 200 padres de familia quienes decidimos hacer en conjunto un derecho de petición, donde vamos a solicitar la ayuda económica".

Ante esta situación, el padre Diego Giraldo, rector del Colegio Javeriano de Pasto, se refirió al tema y dijo lo siguiente:

"Con transparencia quiero decirles que el colegio no tiene en estos momentos el músculo financiero para ofrecer un descuento generalizado a todos los padres de familia. El colegio se sostiene con las pensiones para cubrir principalmente el pago de la nómina de nuestros 193 empleados", dijo.

En el caso del colegio Liceo Hermano Miguel de La Salle, en RCN Radio tratamos de establecer contacto con el rector Cesar Andrés Carvajal, o con algún funcionario de la institución sin obtener respuesta. Sin embargo, conocimos los correos que han recibido algunos padres de familia en los que se indica que "se hizo efectivo el auxilio educativo por un descuento del 10% para el mes de mayo en la pensión del estudiante. Así mismo, sobre los intereses para los meses de abril y mayo, no se cobrará el interés de pago extemporáneo del 1% y únicamente para este mes de mayo no se cobrará el interés de no pago del 2.03% de la Superintendencia Financiera".

También consultamos al Ministerio de Educación que indicó que los padres de familia están en su derecho de poner en conocimiento estas situaciones ante la Secretaría de Educación de cada municipio.

Mientras tanto, cientos de padres de familia están tratando de hacer cálculos económicos que les permita que sus hijos puedan seguir estudiando.

Finalmente y por medio de las redes sociales, también se conocieron estas denuncias: