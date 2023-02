Por qué asocian el Tusi con fiestas electrónicas: John Poulos asoció a la DJ con esta droga

Este 1 de febrero se llevó a cabo la cuarta audiencia en contra del estadounidense John Poulos, presunto asesino de la DJ de 23 años, Valentina Trespalacios, quien fue encontrada dentro de una maleta en un contenedor de basura, ubicado en la localidad de Fontibón.

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer una serie de pruebas que dejarían en evidencia la participación del norteamericano en la muerte de la joven, como lo es una cinta aislante color negro, que le fue incautada en el momento de su captura, con la que habría sellado la maleta azul en la que encontraron el cuerpo de Trespalacios.

“Esta cinta negra aislante es coincidente y ya estamos en los análisis de laboratorio genético y de huellas con la cinta envolvente de la maleta azul hallada en el contenedor de basura”, relató el fiscal durante la audiencia.

Otro revelador detalle que salió a la luz es el testimonio de un conductor de una plataforma de transporte, quien indicó que Poulos que le habría preguntado si sabía dónde podía comprar una droga que se llama “Tusi”.

Y es que esta no es la primera vez que, durante las audiencias, sale a relucir el nombre de esta reconocida droga, cabe recordar, que en días pasados la amiga de la DJ les contó a las autoridades sobre la última noche que se supo de Valentina: “(...) El viernes que estuvieron en la discoteca del Restrepo ellos pidieron “Tusi” y John consumió. Pero lo que me dijo Valentina era que él se había puesto muy loco, lo había cogido muy duro con la droga, que se había puesto muy eufórico y que solo quería fiesta y fiesta, pero no me dijo si se puso agresivo”.

Pero, ¿por qué se asocia esta popular droga entre las fiestas de música electrónica de nuestro país?

También llamado "cocaína rosada", el “Tusi” es un cóctel de varias sustancias, principalmente ketamina, un anestésico usado en animales a la que se le agrega éxtasis y el alucinógeno mescalina.

En Colombia, cerca de 15 gramos de esta droga cuesta más de $860.000 y solían consumirla en fiestas privadas y hacerlo era símbolo de estatus alrededor del año 2012.

Su color llamativo y nuevos efectos la empezaron a popularizar rápidamente, pero en un grupo muy exclusivo. Pero con el tiempo esa droga, que empezó siendo aspiracional, alcanzó nuevos mercados gracias a que comenzaron a mezclarla con cafeína.

Es normal ver este polvo en fiestas de música electrónica debido a que, por sus fuertes componentes, tiene una duración más larga que los derivados de la cocaína y produce sensaciones más extremas en el cuerpo, lo que significa que es más perjudicial para la salud.