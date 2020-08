¿Por qué marchan los estudiantes este viernes? Conozca las razones

Los estudiantes, este viernes, estarán realizando movilizaciones por diferentes ciudades del país en rechazo a los recientes actos violentos de los que han sido víctimas jóvenes y menores edad, como las masacres ocurridas en Samaniego (Nariño) y en Cali. A través de manifestaciones, pedirán al Gobierno Nacional la defensa de la vida.

De acuerdo con Valentina Zapata, miembro de Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees), el asesinato de Dilan Cruz, el asesinato de cuatro jóvenes en Cauca y también por el asesinato de los líderes y lideresas sociales, defensores de DD.HH. y "todos aquellos que han sido amenazados", también hacen parte de las razones.

"Nos movilizamos por las masacres cometidas en el marco de la semana de la juventud, nos movilizamos por el derramamiento de sangre que aportó el país; nos movilizamos también porque el presidente no da garantías en los territorios, no da respuesta y simplemente le da la espalda a la juventud", señaló Zapata.

La líder estudiantil aseguró que, a lo largo y ancho del territorio nacional, se han presentado convocatorias para la movilización. "La idea es salir a las calles con todas las medidas de bioseguridad, pero estaremos en las calles donde vamos a movilizarnos y ha manifestar el inconformismo y el rechazo a la política de muerte que ahora está en todo el país", sostuvo.

Los estudiantes aseguran que los asesinatos ocurridos recientemente no son hechos aislados y "corresponden a asesinatos sistemáticos que permean completamente el país; la violencia aún no ha parado. La horrible noche aún no termina y todos los días nos levantamos con algún lamentable, porque en Colombia ser joven, ser líder social, ser activista o defender los derechos humanos cuesta la vida".

En Bogotá

Pese a las medidas de cuarentena estricta sectorizada, que actualmente han sido impuestas en Bogotá, para mitigar los contagios del Covid-19, los estudiantes han anunciado que se movilizarán desde tres puntos de la capital.

*Zona Norte: (Barrios Unidos, Suba, Engativá, Fontibón, Usaquén). Punto de encuentro: Av. Cali - Cll 68 3:00 p.m.

*Zona Sur Oriente: (San Cristóbal, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, Usme). Punto de encuentro: Av 1Mayo - Kr10 3:00 p.m.

*Zona Sur Occidente: (Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Puente Aranda). Punto de encuentro: Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. 9:00 a.m.

En el resto del país

Los estudiantes también realizarán manifestaciones y protestas desde diferentes ciudades del país: