Por redes sociales amenazan a líder estudiantil y miembro de la Colombia Humana

Hernán Darío Ospina, líder estudiantil de la Universidad del Cauca y miembro de la Colombia Humana en la ciudad de Popayán, recibió amenazas de muerte por medio de redes sociales.

Lea además:

Gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Popayán fue asesinado

La denuncia la hizo el mismo Ospina, por medio de se cuenta de Facebook, en la que publicó el mensaje que le llegó al parecer por parte de una persona que hizo o hace parte del partido de la U y el Centro Democrático.

Lea además: Petro acudirá a instancias internacionales por asesinato de líderes de la Colombia Humana

El mensaje dice, “Hernán Ospina debe morir… Porque todos los hp guerrilleros como tú si deben morir”, el cual al parecer fue enviado desde una cuenta de Facebook a nombre de Marcos Hortúa Castellanos.

#ALERTA Soy uno de los voceros de la Gran Minga Nacional y el día de anoche recibí esta amenaza de muerte, dejo pruebas y advierto que tomaré las medidas necesarias para mí seguridad. No es justo que nuestras vidas se pongan en riesgo por pensar diferente y luchar por la paz. pic.twitter.com/p7cqfUpAUc

En consecuencia, Ospina escribió en su cuenta de Twitter, “Alerta. Soy uno de los voceros de la Gran Minga Nacional y el día de anoche recibí esta amenaza de muerte, dejo pruebas y advierto que tomaré las medidas necesarias para mi seguridad”.

Añadió además que “no es justo que nuestras vidas se pongan en riesgo por pensar diferente y luchar por la paz”.

También puede leer: Minga Indígena atrapó a varios ladrones en la Plaza de Bolívar

Horas más tarde, el mismo líder estudiantil trinó: “me hacen llegar esta otra imagen, quien me amenaza también ha hecho parte del Centro Democrático”, en la que muestra una fotografía de la persona que al parecer la amenazó.

Me hacen llegar esta otra imagen, quien me amenaza también ha hecho parte del Centro Democrático.



Es inaceptable que nos amenacen de muerte por no pensar como ellos y denunciar sus fechorias.#SOSColombiaHumana pic.twitter.com/MhcLAm0dwE