Postobón y la marca Go Rigo Go lanzan una línea de ropa inspirada en “ser ciclista es otra cosa”

Manzana Postobón y la firma de moda Go Rigo Go!, creada por el célebre ciclista colombiano Rigoberto Urán, se unieron para presentar una colección exclusiva de ropa inspirada en lo mejor del ciclismo aficionado, porque "Ser ciclista es algo único". Con esta colaboración, presentada en Colombiamoda 2023 con un desfile en la plazoleta del Museo de Arte Moderno de Medellín, ambas marcas destacaron el concepto de que hay miles de colombianos apasionados que se identifican con un estilo de vida que exalta este gran deporte, históricamente patrocinado y apoyado por Manzana Postobón.

"El ciclismo va más allá de ser solo un deporte o una afición, es un modo de vida, una pasión que corre por las venas, que impulsa a madrugar, a soportar el frío, el agua, el dolor y las lágrimas, pero también trae felicidad, cooperación y trabajo en equipo, es superar límites y llegar cada vez más lejos... Es salud y libertad. El ciclismo es parte esencial de Manzana Postobón, y nuestro icónico color rosado ha dejado una huella significativa en el deporte. Hoy, junto a Go Rigo Go!, lo exaltamos aún más, porque ser ciclista es algo extraordinario", afirmó Mauricio Pinto, director de la Unidad Estratégica de Negocio Gaseosas de Postobón.

Lea además: Luisa Fernanda W lucirá un vestido que durará más de 150 años

La colección ofrece prendas limitadas diseñadas tanto para los ciclistas profesionales como para aquellos que muestran su pasión por este deporte en su vida diaria. Estas prendas están inspiradas en diseños retro que evocan los recuerdos del color rosado que caracterizó a los ciclistas apoyados por Manzana Postobón, creando un sello distintivo de la marca. La colección consta de dos líneas: una para ciclistas y otra para uso urbano, con 16 referencias que incluyen badanas, accesorios, camisetas de ciclismo y prendas urbanas como busos y gorras.

Además, la colección refleja el concepto "el rosa es otra cosa", una invitación de Manzana Postobón a romper paradigmas y valorar los estilos disruptivos, tal como lo hacen los ciclistas, quienes se enfrentan a horas impensables montando sus bicicletas, superando las subidas más empinadas, los descensos más arriesgados y los climas más extremos, demostrando así su mejor versión, porque solo aquellos que se suben a una bicicleta pueden comprenderlo.

"Ser ciclista es asombroso. No lo digo solo porque soy un ciclista profesional, lo afirmo porque en Colombia miles de personas hacen de la bicicleta un estilo de vida, porque son auténticos ciclistas en su esencia. Lo más emocionante es que Manzana Postobón lo entiende perfectamente. Por eso, nos unimos para crear esta colección exclusiva con una marca que significa tanto para el ciclismo, dirigida a aquellos que saben que ser ciclista es algo excepcional", expresó Rigoberto Urán, embajador de la marca Go Rigo Go!.

De interés: Linda Caicedo recibió reconocimiento del presidente de la FIFA

Además del lanzamiento de la colección, se presentó una edición especial de la bicicleta Uranium Nuclear 1.0, equipada con tecnología de vanguardia, materiales de alta calidad y sistemas de transmisión y frenado de última generación, ofreciendo un rendimiento excepcional para los ciclistas. Esta bicicleta también estará disponible por tiempo limitado en las tiendas de Go Rigo Go!.