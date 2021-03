Premio Mujer Coraje 2021, para todas las valientes que luchan contra violencia: Mayerly Angarita

Ante la situación de la desaparición forzada de su madre, Angarita, decidió reunir mujeres para luchar contra la violencia. La mujer agregó que "con el pasar de los años decidí que esa rabia y ese odio no me iba a llevar a nada. Por eso me puse a buscar a más mujeres para hacer respetar nuestros derechos. Actualmente hemos luchado ante el recrudecimiento del conflicto en los Montes de María, donde muchos grupos delincuenciales quieren retomar la ruta del narcotráfico", aseguró.

En ese sentido, agregó que "estamos resistiendo de manera pacífica con los grupos de colectivos de mujeres, porque no queremos más grupos criminales, no queremos el 'Clan del golfo', no queremos el paramilitarismo".

Lea también: Rescatan a de uno de los jóvenes desaparecidos en el Bajo Cauca antioqueño

Estas mujeres vienen trabajando de la mano de las autoridades, para desmantelar estos grupos.

"Somos 26 lideresas de la mesa que estamos amenazadas. Trabajamos con las autoridades para que durante dos años sigamos vivas. Nos cobran por defender derechos y ser mujeres", concluyó.