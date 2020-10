El especialista aseguró que el país se ubica en el puesto número 15 en muertes por coronavirus y agregó que "Colombia se encuentra dentro del número de personas fallecidas en el puesto 15 en este momento. Aproximadamente tiene 600 personas fallecidas por cada millón de habitantes y si lo comparamos con países de la región como México, Perú, Ecuador y Argentina, pues Colombia está en un nivel inferior a ellos".

Explicó que el descenso de los contagios es muy lento, porque el virus tiene un comportamiento distinto en cada departamento del país.

"El virus no se ha ido. El hecho de que estemos muriéndonos o que podamos hacer algunas actividades, no significa que el virus ya no circule entre nosotros. Lo que hagamos hoy es el reflejo de lo que sucederá entre 7 o 10 días y si salimos sin las medidas de bioseguridad, vamos a aumentar la tasa de contagios y si queremos que la curva empiece a caer, tenemos que ser muy estrictos con los cuidados".