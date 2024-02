Preocupación en el INPEC por plan pistola anunciado en panfletos

Se conoció que grupos criminales recientemente habrían amenazado al INPEC a través de panfletos en los que se señalaba el inicio, desde el 08 de febrero, de un supuesto plan pistola que afectaría principalmente a los guardianes de la institución.

"Nuestro movimiento está activo para demostrar con hechos que desde estos lugares que ustedes ignoran tenemos más control territorial que las mismas guerrillas... solo estamos a la espera de una orden para hacerle saber al gobierno que en las cárceles se maneja el 80% de este país", señala el presunto panfleto titulado con el acróstico "MAGO" (Muerte a Guardianes Opresores).

Asimismo, en el documento se expresa que la acción se determinó para exigir que los internos sean trasladados a sus lugares de origen con el propósito de que sus familias puedan visitarlos con más frecuencia: "Pedimos que todos los que estamos lejos ya nos dejen estar en nuestros departamentos. No es justo que nos pongan a sufrir a nuestras familias para podernos ver. Si no tienen sentimientos con nuestras familias nosotros no la tendremos con ustedes".

A corte de la mañana del 10 de febrero el INPEC ya habría recibido varios atentados a nivel nacional. Información filtrada de los grupos de WhatsApp de integrantes de esa institución, revelaría la tensa situación que se estaría atravesando en algunas zonas de Colombia:

El 6 de febrero una inspectora de la cárcel El Pedregal de Medellín habría sido víctima de un atentado. El 7 de febrero se habría registrado un nuevo atentado en la cárcel de La Plata, Huila. El 08 de febrero sujetos armados que se desplazaban en motocicleta habrían realizado siete disparos a la puerta de la cárcel de Armenia.

El 09 de febrero se habría presentado otro atentado, esta vez en Buga contra integrantes del INPEC que se movilizaban en vehículo oficial. Ese mismo día en el municipio de Jamundí en el Valle del Cauca, un guardián identificado como Agreddo Guerrero resultó herido tras recibir dos disparos en el estómago. Un hecho similar se registró en Cartagena en la mañana del 10 de febrero, cuando un integrante del instituto fue atacado con arma de fuego por parte de desconocidos en vía pública. Los disparos habrían impactado su cabeza dejándolo sin vida.

Fuentes del INPEC le manifestaron a RCN Radio Tunja que el instituto se encuentra en asamblea permanente, y que inclusive se declararía en cese de actividades e impedirían el ingreso de visitas a nivel nacional hasta tanto haya garantías de seguridad por parte del Gobierno.

Hay que destacar que a través de su cuenta de X, Oscar Robayo, presidente de sindicatos carcelarios del INPEC, destacó que se irían a paro nacional desde este lunes 12 de febrero.

"Los delincuentes están exterminando los funcionarios del INPEC... por nuestras vidas iniciaremos paro nacional carcelario el lunes 12 de febrero de 2024, necesitamos medidas de fondo", dijo.