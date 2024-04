El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, en el marco del debate de control político en la Comisión Primera del Senado de la República hizo una férrea defensa de la entidad y de su trabajo, tras los señalamientos de la senadora Paloma Valencia por sobrecostos en contratos, aumento de nómina, despilfarro de recursos públicos y pérdida de 226 millones de pesos.

El funcionario dijo que está tranquilo porque no ha tenido ningún comportamiento ilegal: “La contratación de un personal que requerimos en este momento, teniendo en cuenta que mi planta es muy pequeña tenemos 2.246 trabajadores en planta donde hemos nombrado 250 personas misionales en 85 puntos del país”, sostuvo.

Dussán hizo referencia a algunos de los señalamientos de la senadora Paloma Valencia, incluyendo el tema de la compra de algunos almuerzos, "lamentablemente ella también comió porque pagué varios para las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes y para cientos de personas que hicieron seminarios y mis funcionarios que también tienen derecho".

Lea: Crisis sistema de Salud: Gobierno Petro interviene Copservir, administrador de Drogas La Rebaja

“Pero no dijo la Senadora que nos ahorramos 605 mil millones de lo que no debíamos y no vamos a gastar nunca y a esto se le suma que devolvimos fondo de los ancianos de Colombia donde vamos aportar 235 mil millones de pesos que va decretar el señor presidente y son 335 mil millones de pesos, eso es plata para este sector", dijo.

Apuntó que la plata de los pensionados no se tocan para administración, “cuando uno aspira a ser candidato a la presidencia de la República, no basta ser bien formado académicamente sino que bien informado, porque una persona que miente no sabe cómo actúan los remolinos”, advirtió.

De interés: Sueldo con el que estaría obligado a pasarme a Colpensiones si se aprueba la reforma

Dijo que nunca lo han acusado por corrupción, tras 52 años en el sector público.

“Yo soy defensor de los derechos del pueblo y por el pueblo moriré esa es mi tarea, lo demás me tiene sin cuidado porque, a uno no le pueden endilgar lo que no ha pasado, menos a mis funcionarios que son el motor que pone a funcionar esta tarea que hoy tiene Colpensiones como la tercera entidad estatal más importantes en Colombia”, sostuvo.