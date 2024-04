Presidente Petro decretará “día cívico” este viernes para que colombianos ahorren agua y luz

El presidente Gustavo Petro anunció que su Gobierno decretará este viernes como “día cívico” en Colombia, en medio de la crisis por la sequía y la amenaza de un racionamiento energía que pesa sobre el país.

El mandatario señaló que la declaratoria de este día cívico busca que se disminuya el consumo de agua y energía en los colombianos.

Petro también le ordenó y puso en alerta a las Fuerzas Militares para que apoyen a la ciudadanía en Bogotá, por bajos niveles de embalses debido a la intensa ola de calor.

“Mañana (viernes) queremos decretar un día cívico en Colombia, un día cívico para que la gente no utilice la energía eléctrica al máximo posible, podamos guardar una energía que necesitamos en los próximos días", dijo el mandatario.

Petro precisó que el fenómeno de 'El Niño' “indudablemente podría paralizarnos, hay quienes apuestan a eso. Nosotros no queremos, sabemos cuál es la causa del problema”.

El día cívico es, "sobre todo, para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades. Es decir, no para que no se tome agua porque moriríamos, sino para que la tomemos en un lugar diferente en donde no hay estrés hídrico".

Preparan decreto

RCN Radio conoció un apartado del decreto que se espera sea firmado por el presidente y el gabinete ministerial para este día cívico.

“Las entidades públicas del orden nacional, tanto del nivel central como descentralizado, impartirán y adoptarán las instrucciones pertinentes que permitan a sus servidores públicos, funcionarios y contratistas, suspender las diferentes actividades laborales y de atención al público, de manera que el 19 de abril de 2024 sea considerado como un día No Hábil, laboralmente”, señalaría el decreto.



Lo anterior, “para generar un espacio de reflexión a nivel Nacional, sobre el adecuado uso y cuidado de los recursos naturales como esenciales para la preservación de la vida”.

La apuesta del Gobierno es que “podamos lograr que sustancialmente, más bien marginalmente para ser exactos, puedan subir los embalses”.

En su intervención, el mandatario de los colombianos también confirmó que las Fuerzas Militares apoyar a los ciudadanos en Bogotá, centro del racionamiento actual de agua, para que logren que el agua potable llegue en donde más se necesita.