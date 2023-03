Presunta estafa: supuesto cirujano estaría enamorando colombianas para pedirles una millonada

“Este personaje se empieza a vender con un perfil perfecto. Dije: ‘Wow, ¿quién es este hombre que me contactó?’. Comenzamos a tener unas conversaciones y lo que más me sorprendió fue que era un hombre súper respetuoso. Me mandó fotos del supuesto hijo y nunca hizo una propuesta indecente”, dijo la víctima al medio mencionado anteriormente.

El supuesto cirujano, de 54 años, era una persona con un comportamiento muy amable con ella, siendo así que, se preocupaba por ella y le enviaba mensajes amorosos a medida que la conversación avanzaba.

“Estoy muy feliz, me siento el hombre más afortunado del mundo teniéndote como mi joya preciosa. (...) No importa el color, raza o distancia, creo que el amor supera todos estos pequeños factores”, fue uno de los mensajes amorosos que le decía Pérez a la mujer.

El amor entre ellos fluyó en cuestión de ocho días, pues el sujeto le enviaba canciones amorosas y con algunos mensajes románticos conquistó su corazón.