Presupuesto de 2024 podría quedar desfinanciado en 15 billones por descuido del Gobierno

Hay polémica en el Congreso de la República por un proyecto de arbitraje que fue presentado a última hora por el Gobierno Nacional, con el que se pretendía garantizar el recaudo de alrededor de 15 billones de pesos para el presupuesto del 2024, a través de algunos litigios que se tienen con la DIAN.

Sin embargo, esta iniciativa ya no alcanzará a ser aprobada y no se tiene prevista la convocatoria a sesiones extras para ello, lo que quiere decir que este monto de 15 billones quedará en el aire y el Gobierno no podría contar con ellos el próximo año.

El senador Alejandro Chacón dijo que se trató de un descuido del Gobierno y ahora dichos recursos no tienen una fuente de financiamiento.

“Es una falta de planificación, presentaron el proyecto en diciembre, debieron haberlo presentado cuando incluyeron en el presupuesto 15 billones para la vigencia del 2024 y debieron haber incluido la fuente fiscal y no la incluyeron”, explicó.

El Congreso de la República había aprobado la apropiación de estos recursos basados en litigios de arbitramento, pero como no se incluyó la fuente de financiamiento de los mismos tuvo que presentarse un proyecto de ley que ya no alcanzará a ser aprobado antes de terminar este 2023.

“Con eso ellos pensaban recaudar 15 billones, pero el Comité de Regla Fiscal dijo que no era cierto ese planteamiento, pero además de eso, cuando el Gobierno presenta al presupuesto los 15 billones debió inmediatamente generar una fuente de financiamiento y decir cómo lo hacía, pudo haber sido la tributaria o pudo haber sido el proyecto de ley que presentaron a última hora”, indicó.

Añadió que “la vigencia fiscal se termina el 31 de diciembre de 2023 e inicia el siguiente presupuesto y no puede haber nada en el presupuesto que no tenga fuente de financiamiento y hoy no tienen fuente de financiamiento esos 15 billones que se aprobaron”.

El senador Chacón afirma que debido a este error, esa plata quedará en el aire y no podrá ser utilizada el próximo año.

“Lo grave es que el Gobierno no incluyó la fuente de financiamiento, sino que hasta ahora esta última semana nos enteramos de un proyecto de ley con mensaje de urgencia, que será retirado. Hubo falta de planeación y eso quiere decir que esos 15 billones no existen, son de mentiras, son inciertos y no van a ser reales para el próximo año 2024”, sostuvo.

El mensaje de urgencia del proyecto de ley de arbitraje será retirado y el Gobierno buscaría la manera de sacar adelante esta iniciativa el próximo año, pero por trámite ordinario.