Prima navideña: qué deben hacer los pensionados si no reciben el pago en las fechas estipuladas

Diciembre es una de las épocas más esperadas del año. En esta temporada las familias aprovechan para reunirse y celebrar; pero también otros realizan compras y pagan alguna que otra deuda.

Y es que, para final de año, la gran mayoría de los colombianos reciben la prima, un dinero extra para la época navideña.

Lea también: Prima navideña: Cuándo la deben recibir los pensionados en Colombia

Se debe tener presente que en el Código Sustantivo del Trabajo se establece que todos los trabajadores tienen derecho a recibir la prima navideña, que constituye la segunda bonificación del año.

"La prima de servicios es la retribución que hace el empleador por los beneficios económicos y sociales que obtiene del trabajador. Esta prestación consiste en un mes de salario por cada año de trabajo o proporcional si ha trabajado menos, la cual se paga en dos cuotas durante el año. La primera en el mes de junio y la segunda durante los primeros veinte (20) días del mes de diciembre", indica el Gobierno Nacional.

Según con el Código Sustantivo del Trabajo, todos los trabajadores tienen el derecho de recibir esta prima, la cual equivale a $605.303, es decir, la mitad de un salario mínimo.

Sin embargo, este pago no solo lo reciben las personas que están trabajando, sino que también las personas pensionadas.

Cuándo reciben la prima navideña los pensionados en Colombia

Según el artículo 306 del Código del Trabajo, esta pensión la deben recibir los pensionados los primeros 20 días de diciembre, de no ser así los beneficiados podrán presentar su respetivo recurso.

¿Qué deben hacer los pensionados si no les pagan la prima navideña?

En el caso de los pensionados que no reciban el pago en las fechas estipuladas, las personas deberán comunicarse con el banco a donde les llega el pago normalmente y verificar la situación en la que se encuentra el pago de la prima navideña.

Y es que en muchos casos en la entidad no cuentan con la información del pensionado actualizada y al no tener estos datos no se puede realizar el pago correspondiente.

De interés: Prima navideña: cuánto dinero recibirán los pensionados en diciembre

No obstante, si no recibe respuesta por parte de la entidad financiera encargada de realizarle el pago, puede presentar el caso ante la Superintendencia Financiera de Colombia.