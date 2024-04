Primer dron con IA para el transporte de pasajeros ya no volará desde Armenia, ¿Qué pasó?

A raíz de la salida del Quindío de Jhon Flórez Ospina, la persona que tenía la intención de volar el primer dron con pasajeros en Colombia, se han generado varias reacciones entre personas que afirman que han sido afectadas económicamente por él, sumado a las aclaraciones que han hecho los dueños del lote donde se habían realizado adecuaciones de oficina y la plataforma para esta iniciativa.

Jhon Flórez Ospina llegó hace varios meses al departamento del Quindío con el primer dron operado con Inteligencia Artificial para volar con pasajeros y mascotas, con el propósito, según las declaraciones que ha dado, de hacer el primer vuelo en Latinoamérica de este artefacto desde Armenia.

Debido a unos acontecimientos que se han presentado en las últimas semanas, expresó que ha interpuesto denuncias por intento de secuestro, constreñimiento, injuria y calumnia y que tuvo que salir del departamento.

“Yo quise ayudar con esta inversión porque me pareció y consideré que era algo bastante importante para la sociedad del Quindío, pero lastimosamente tenemos que salir del departamento y no podemos seguir más allá”, expresó el empresario del dron, Jhon Flórez.

Señaló en uno de sus videos en Instagram que, por varias razones y temas de seguridad para él y su familia, tuvo que aplazar el lanzamiento del dron en Colombia.

Días después se pronunció un hombre que manifestó que, con presuntas trampas, el señor Jhon Flórez le ha generado una afectación por más de $10.000 millones.

Se trata de Diego Restrepo Villegas, quien es la persona denunciada por Jhon Flórez por delitos como intento de secuestro. Este ciudadano de Medellín, contó cuáles fueron los negocios en los que ha estado involucrado, según él, con el dueño del dron, donde expresó que ha perdido grandes cantidades de dinero junto a otras personas.

“En Barranquilla nos presentó unos negocios y nos dio una carta de crédito por 50 millones de euros y yo le entregué unas propiedades con dos amigos más, que tienen un valor de más de $150.000 millones que no eran de nosotros, eran de otros amigos, y él no pagó ninguna carta crédito y salió mala”, señaló Diego Restrepo.

El señor Restrepo expresó que Flórez lo mandó luego a la ciudad de Pasto, porque le iba a pagar la plata que le debía con unas volquetas, encontrándose, según aseguró, que no eran del empresario del dron.

Diego Restrepo señaló que su presencia en Armenia ha sido la de cobrar una plata que le debe Jhon Flórez y no otras intenciones.

“Yo vine solo a hablar con él y no me dio la cara y apenas me vio me mandó el Ejército, la Policía y a todo el mundo. He venido cuatro veces y siempre me echa la Policía porque él cree que voy a hacer algo y yo necesito que me pague”, indicó Diego Restrepo.

Por su parte, Sebastián Botero, quien hace parte de la familia de empresarios que le alquilaron el lote a Jhon Flórez, manifestó que no tiene ninguna intención de conflicto, pero sí aclaró que hubo unos incumplimientos al contrato y que Flórez tiene derecho a estar en el sitio hasta finales del mes de mayo cuando se vence.

“No conocemos cuáles son las acciones mafiosas las cuales expresa y aclara el señor Flórez, y queremos mostrar es que las cosas fluyan y le deseamos lo mejor al señor Flórez. El contrato es a ocho meses, vence el 31 de mayo y era para utilizar el predio para la venta de automotores y resultaron siendo drones”, señaló Sebastián Botero.

El tema queda abierto y en manos de las autoridades competentes, frente a las denuncias que se mencionan en esta nota. Por ahora, el dron ya no despegará desde el Quindío.